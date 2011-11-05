به گزارش خبرگزاری مهر، شکیبا که نقاشی های منحصر به فردش در سریال های "هزاردستان"، "کمال الملک" و فیلم "دلشدگان" در ذهن ها نقش بسته، این بار در این نمایشگاه نقاشی هایی با تم موضوعی هخامنشیان و شاهنامه ارائه داده است که این آثار از بین یکصد نقاشی متنخب او برگزیده شده است.

او در این نمایشگاه دو مجموعه متفاوت عرضه کرده که مجموعه هخامنشیان شامل آثاری با نام هایی چون گل های تخت جمشید، شیر زن، فیروزه بر خاک، نقش مهر و... می شود و مجموعه دیگر آن که با تصاویری از شاهنامه ارائه شده شامل 9 اثر با نام های فردوسی، سیمرغ، سهراب و گرد آفرید، رستم و دیو ، رستم متفکر و ... است.

با دیدن این آثار صحنه هایی از تاریخ ایران در پیش روی ما تجلی می یابد و ما را به یاد دوران حکومت کوروش کبیر و داریوش می اندازد و زنان ایرانی را با وجود تمام لطافت و زیبایی با شمشیر، هوشیار و آماده به رزم نشان می دهد که در کنار این نقاشی ها شکیبا تصویرهایی از شاهنامه و داستا ن هایش را روایت کرده که در محیط گالری تنوع خوبی را بوجود آورده است.

در آثار وی بافتی منحصر به فرد که ترک هایی را از پس خود نمایان می سازد، دیده می شود که مخاطب را با خود همراه کرده و به دوران هخامنشی می برد.

شکیبا ترک و ایجاد بافت در این آثار را یکی از شاخصه های نقاشی هایش دانست و گفت: این بافت ها در دوره های مختلف در آثار من بوجود آمدند و قسمتی از تکنیک کاری من شدند و امروزه به نوعی شخصیت من را نشان می دهند و از طرفی قدمت را راحت تر و رسا تر به بیننده بیان می کنند که باعث ارتباط بیشتر با مخاطب می شود. تا وقتی این ترک ها در کارهایم نباشد من اثر را کامل نمی بینم و وقتی این حالت کهنگی و قدمت را در آن بوجود می آورم فکر می کنم کار تکمیل شده است.

تم رنگی نقاشی های او بیشتر آبی و طلایی است دو رنگی که در کنار هم زیبایی بسیار دارند و می توانند شاخصه هایی از المان های ایرانی را در بر داشته باشند. شکیبا از رنگ های درخشان طلایی و مسی چنان بهره گرفته که گویی زره و کلاه خود های مردان شاهنامه از طلا و مس ساخته شده است.

استفاده از این رنگ ها در کنار رنگ های شرقی و ایرانی همچون آبی فیروزه ای از احساسی ناب میان پرسناژ های بوم حکایت می کند. نگاه هنرمند به مینیاتورهای قدیمی و شاهنامه های دوران شاه طهماسب و بایسون قری در آثارش کاملا هویداست.

شکیبا در مورد علاقه اش به تاریخ ایران و پرداختن به دوره هخامنشی در نقاشی های تازه اش گفت: من دوره های تاریخی را در آثارم گذراندم از عکس های قدیمی شروع کردم و در عکاسخانه بزرگ شده ام. همیشه در حال ورق زدن تاریخ هستم و در آثارم همین طور تاریخ را به عقب بردم و جایگاه ویژه زنان را در آن دوران به نمایش گذاشتم.

در زمان هخامنشیان ما شیر زنانی داشته ایم که تاج به سر و شمشیر به کمر بوده اند من 17 نفر از این زنان را در کتابی از دوره هخامنشی معرفی کردم که از جمله آنها می توان به آرتیمیس که در کنار خشایار شاه به جنگ با یونانیان رفته است اشاره داشت.

شکیبا در سال 1352 از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران فارغ التحصیل شده است و نخستین نمایشگاه بین المللی خود را در سال 1356 در شهر بال سوئیس برپا کرد که از آن پس این روند در کشورهای مختلفی نظیر کانادا، انگلستان، بنگلادش و ... ادامه یافت. از این هنرمند پیشکسوت کتاب های نقاشی "ایران دخت"، "نقش عکس در هنر ایران"، "خیام"، "حافظ"، "سه رنگ عشق"، "نقاشی های شکیبا" و اکنون "کوروش" به بازار نشر آمده است.

نمایشگاه نقاشی های حجت شکیبا تا 26 آبان دایر است و علاقه مندان می توانند همه روزه از ساعت 4 تا 8 بعدازظهر از این آثار در چهارراه فرمانیه، بلوار شهید اندرزگو،‌ خ سلیمی شمالی، کوچه امیرنوری، شماره 19 گالری شکوه دیدن کنند.