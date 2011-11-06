مدیر عامل آرامستانهای شهرداری اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به این که دعای عرفه در سال‌های گذشته در باغ رضوان برگزار می‌شد، افزود: در سال جاری این مراسم به علت استفاده هر چه بیشتر مردم اصفهان در ضلع شرقی سی و سه پل برگزار خواهد شد.

مجتبی کاظمی در ارتباط با چگونگی برپایی این مراسم اظهار داشت: مراسم دعای عرفات با پرپایی ۱۲۰ چادر به صورت خیمه‌ای و در حالتی شبیه صحرای عرفات برگزار خواهد شد.

مدیرعامل آرامستانهای شهرداری اصفهان همچنین در خصوص ساعت برگزاری این مراسم اظهار داشت: این مراسم از ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۱۵ آبان‌ماه برگزار خواهد شد.

کاظمی همچنین در بخش پایانی سخنان خود یادآور شد: مراسم دعای عرفات امسال با نوای حجت‌الاسلام نیلی‌پور و با مداحی آقای یزدخواستی و میرباقری برگزار خواهد شد.

بارش باران در سطح اصفهان لطافت هوای خاصی را به اصفهان بخشیده که برپایی چادرهای عرفات در بستر خشک زاینده رود و در مجاورت پل تاریخی سی و سه پل که دارای جلوه‌ها و جذابیتهای خاصی است، روحانیت و جذابیتهای خاصی را به مکان برگزاری دعای عرفه امسال بخشیده که این موضوع به طور قطع علاقه‌مندان بسیاری را به سمت و سوی خود جلب می‌کند.