مشکلات بیمه ای کشاورزان مینابی بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله شهابی نژاد ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: مسائل و مشکلات وهمچنین میزان خسارت و مبالغ پرداختی کشاورزان میناب در جلسه ستاد بیمه این شهرستان که برای اولین بار با حضور تعدادی از اعضای ستاد بیمه استان و مسئولان کارگروههای تخصصی بیمه بررسی شد.

شهابی نژاد افزود: در این جلسه به اعتراضات کشاورزان در خصوص وضعیت بررسی خسارت وارده و پرداخت غرامت رسیدگی شد و برنامه کاری ستاد بیمه برای سال 91-90 به تصویب رسید که مقرر شد در بخش زراعی، سه هزار و 60 هکتار از سطح زیر کشت در این شهرستان تحت پوشش بیمه قرار گیرد.

وی اضافه کرد: در بخش باغبانی نیز دو هزار و 750 هکتار و همچنین 65 هزار واحد دامی، 150 کلنی زنبور عسل و 250 هکتار از مزارع میگو تحت پوشش بیمه قرار خواهد گرفت.

وی در ادامه بیان داشت: با توجه به درخواستهای کشاورزان برای بیمه نمودن محصول بادمجان، فلفل، تنه درختان، محصول انبه، این موضوع قبلا توسط ستاد بیمه استان پیگیری شده و صندوق بیمه کشوری قول همکاری مبنی بر بیمه نمودن تنه درختان مرکبات و محصول انبه را در سال جاری داده است.

شهابی نژاد اضافه کرد: محصول بادمجان و فلفل هم که سطح زیر کشت قابل ملاحظه ای را در استان دارد در سال زراعی آینده تحت پوشش بیمه قرار می گیرد.

رئیس اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان در ادامه با اشاره به بیمه بهره برداران این شهرستان گفت: در سال زراعی 90 -89، تعداد دو هزار و 190 نفر از بهره برداران بخش کشاورزی محصولات کشاورزی و دامی خود را بیمه کرده اند که حق بیمه این تعداد بهره بردار، 655 میلیون تومان بوده که 163 میلیون تومان آن را کشاورزان پرداخت و492 میلیون را دولت بعنوان یارانه به صندوق بیمه پرداخت کرده است.

وی اضافه کرد: یک هزار و 368 بهره بردار بر اثر عوامل تحت پوشش متحمل خسارت شده که 861 میلیون تومان خسارت دریافت کرده اند.

شهابی اظهار داشت: در این مدت در بخش زراعی 209 نفر از بهره برداران، یکهزار و 330 هکتار از اراضی زیر کشت محصولات زراعی خود را بیمه کردند که 135 نفر از آنان با سطح پوشش 223 هکتار، 260 میلیون تومان خسارت دریافت کردند و در بخش باغبانی نیز513 نفر، یک هزار و 31 هکتار از باغات خود را بیمه کردند که تعداد 178 نفر با سطح 455 هکتار 168 میلیون تومان خسارت دریافت کردند.

به گفته وی در بخش دام و طیور نیز هزار و 468 نفر، دام و طیور خود را بیمه کردند که یک هزار و 55 نفر از آنان 432 میلیون تومان خسارت دریافت کردند.

رئیس اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان با بیان اینکه خسارت بهره برداران بخش کشاورزی تنها از طریق بیمه قابل بررسی و جبران خسارت می باشد، از بهره برداران بخشهای مختلف کشاورزی خواست محصولات خود را بیمه کنند تا در زمان بروز خسارت دچار گرفتاری نشوند.