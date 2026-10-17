هاشمی: الگوی مصرف آب کشاورزی در مناطق گرمسیری نیازمند بازنگری است

به گزارش خبرنگار مهر، سید عبدالکریم هاشمی نخل‌ابراهیمی شامگاه جمعه در نشست بررسی مشکلات کشاورزان که با حضور مسئولان استانی و کشوری در فرمانداری شهرستان رودان برگزار شد، با قدردانی از پیگیری‌های رئیس مجمع گلخانه‌داران رودان اظهار کرد: مطالبه استعفا از سوی کشاورزان نشان‌دهنده فشار و رنجی است که بر آن‌ها وارد می‌شود. ما شرایط و مشکلات شما را درک می‌کنیم و از مطالبه‌گری‌تان قدردانی می‌کنیم، اما به‌جای متهم کردن یکدیگر باید منشأ مشکلات را شناسایی کنیم.

وی افزود: از همان سال نخست، حدود ماه چهارم، جلسه‌ای برای بررسی این مسائل برگزار و مشکلات کشاورزان مطرح شد. این مشکلات مربوط به امروز نیست و از سال گذشته و حتی ۱۰ تا ۱۵ سال قبل وجود داشته است.

نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح تعادل‌بخشی منابع آب گفت: در جلسات گذشته نیز توضیح داده شد که این طرح مصوبه شورای عالی آب است، نه مجلس؛ بنابراین مسئولان مربوطه باید برای اصلاح آن اقدام کنند و ما نیز پیگیری‌های لازم را انجام دهیم.

ضرورت تعیین الگوی مصرف آب متناسب با اقلیم گرمسیری

هاشمی نخل‌ابراهیمی با تأکید بر لزوم تعیین الگوی مصرف آب در بخش کشاورزی بیان کرد: سازمان جهاد کشاورزی باید الگوی مصرف مناطق گرمسیری را مشخص کند و میزان نیاز محصولات مختلف از جمله لیمو، گوجه‌فرنگی و بادمجان به آب و برق را در فصل‌های تابستان و زمستان اعلام کند.

وی ادامه داد: بر اساس این الگو باید میانگینی متناسب با شرایط منطقه تعیین شود تا کشاورزان به دلیل مصرف متناسب با نیاز واقعی محصولات خود مشمول جریمه نشوند. این الگو نیز باید با مشارکت و استفاده از نظر خود کشاورزان تدوین شود.

نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی با ابراز نگرانی از نبود نتیجه ملموس در جلسات برگزارشده، گفت: من نیز نگرانم که چرا با وجود برگزاری جلسات متعدد، خروجی مشخصی حاصل نشده است. مسئولان و نمایندگان برای حضور در این نشست‌ها وقت می‌گذارند تا تصمیمی گرفته شود و اقدامی صورت گیرد که از درد، رنج و مشکلات کشاورزان کاسته شود.

هاشمی نخل‌ابراهیمی تأکید کرد: هدف از برگزاری جلسات، صرفاً گفت‌وگو نیست؛ بلکه باید به نتیجه‌ای برسیم که مشکلی از مردم حل شود.

کاهش سهمیه آب با نیاز واقعی کشاورزان همخوانی ندارد

وی با خطاب قرار دادن رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان خواستار پاسخ‌گویی درباره مطالبات مطرح‌شده از سوی کشاورزان شد و افزود: اگر مطالبات کشاورزان غیرمنطقی است، باید دلایل آن برای ما و کشاورزان توضیح داده شود؛ اما اگر این مطالبات منطقی است، باید برای رفع مشکلات راهکار ارائه کرد.

نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مسئله اصلی کشاورزان مناطق گرمسیری این است که اجرای طرح تعادل‌بخشی، با شیوه فعلی، موجب جریمه شدن آن‌ها شده است؛ درحالی‌که امکان کاهش مصرف آب به میزان تعیین‌شده را ندارند.

وی ادامه داد: ممکن است برخی کشاورزان بیش از میزان تعیین‌شده کشت کنند، اما مشکل اصلی این است که بسیاری از کشاورزان به دلیل تناسب نداشتن الگوی مصرف و سهمیه‌های تعیین‌شده در پروانه‌های بهره‌برداری با شرایط باغ‌ها و زمین‌هایی که از گذشته در اختیار داشته‌اند، با جریمه مواجه می‌شوند.

هاشمی نخل‌ابراهیمی با بیان اینکه سهمیه تخصیص‌یافته با نیاز آبی باغ‌ها و زمین‌های کشاورزی همخوانی ندارد، گفت: از سوی دیگر، افزایش دما و شرایط اقلیمی منطقه نیاز به آب را بیشتر کرده است و کشاورزان برای حفظ محصولات خود ناچار به استفاده از آب هستند.

وی افزود: حتی با اعمال جریمه‌ها نیز کشاورزان ناچارند موتورپمپ‌های خود را روشن نگه دارند و آبیاری را ادامه دهند؛ در نتیجه هم با جریمه مواجه می‌شوند و هم به دلیل تناسب نداشتن درآمد و هزینه‌هایشان، تحت فشار اقتصادی قرار می‌گیرند.

مسئولان باید صدای اعتراض کشاورزان را بشنوند

نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اعتراض کشاورزان خاطرنشان کرد: وقتی فردی احساس کند صدایش شنیده نمی‌شود و پیگیری‌هایش به نتیجه نمی‌رسد، اعتراض می‌کند و ممکن است سخنانی بر زبان بیاورد که ناشی از فشار مشکلات باشد. بنابراین باید به مطالبات مردم توجه کرد و برای رفع آن‌ها اقدام عملی انجام داد.

وی خطاب به مسئولان حاضر در نشست گفت: شما مسئولان اجرایی دولت هستید و باید راهکار مشخصی پیش روی مردم قرار دهید. ما نیز در این مسیر همراهی می‌کنیم؛ هرجا اصلاح قانون ضرورت داشته باشد، باید برای آن اقدام شود و هرجا تخلفی در وزارت نیرو، مجموعه امور آب یا شرکت برق صورت گرفته است، باید به آن رسیدگی شود.

هاشمی نخل‌ابراهیمی همچنین با انتقاد از عملکرد برخی بخش‌های شرکت برق اظهار کرد: به اعتقاد من، بخشی از مشکلات به تخلف یا بی‌تفاوتی برخی مسئولان بازمی‌گردد؛ به‌گونه‌ای که در مواردی درآمد بر مشکلاتی که برای کشاورزان ایجاد می‌شود، اولویت پیدا می‌کند. این وضعیت باید اصلاح شود.

هشدار درباره تشدید فشار بر کشاورزان

وی با اشاره به طرح موضوع اصلاح مشکلات در یکی از جلسات شهرستان میناب گفت: در آن جلسه نیز بر ضرورت اصلاح این مسائل تأکید شد؛ بنابراین لازم است مسئولان هرچه سریع‌تر برای رفع مشکلات موجود اقدام کنند.

نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی افزود: نباید اجازه داد فشارهای ناشی از این شرایط، آسیب‌های بیشتری به کشاورزان وارد کند. خواسته آن‌ها رسیدگی به مشکلات و ارائه راهکارهای عملی است.

هاشمی نخل‌ابراهیمی در پاسخ به مطالبه استعفای مطرح‌شده از سوی یکی از حاضران نیز گفت: آقای مداحی، شما اشاره می‌کنید که من مسئول اجرایی نیستم و مسئولیت اجرا بر عهده فرد دیگری است. با این حال، حدود ۲۰ بار برای پیگیری این موضوع نزد وزیر رفته‌ام و اگر شرایط فراهم باشد، پیگیری‌ها را تا مرحله استیضاح نیز ادامه می‌دهیم تا وضعیت مسئولیت‌ها و اقدامات دستگاه‌های مربوطه مشخص شود.

وی در پایان تأکید کرد: اگر حق با کشاورزان است، همه باید آن را بپذیرند. اجرای مصوبات نباید به نادیده گرفته شدن حقوق کشاورزان منجر شود و اگر اجرای یک مصوبه با مشکلاتی همراه است، باید برای اصلاح شیوه اجرا و رفع موانع اقدام کرد. شرایط کشاورزان دشوار است و مسئولان باید با در نظر گرفتن واقعیت‌های اقلیمی و اقتصادی منطقه، برای پاسخ‌گویی به مطالبات آنان راهکار مناسبی ارائه دهند.