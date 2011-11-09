نابودی کامل یخهای شناور قطبی تا سال 2015

به گزارش خبرگزاری مهر، "پیتر ودهمز" استاد دانشگاه کمبریج می گوید یخی که بر روی آبهای قطب شمال شناور است با چنان سرعتی در حال ذوب شدن هستند که می توانند تا چهار سال دیگر به کل ناپدید شوند. با وجود اینکه این یخها در فصل زمستان دوباره باز خواهند گشت اما نبودن آنها در اواسط فصل تابستان می تواند در شکار خرسهای قطبی اختلال ایجاد کرده و منجر به انقراض این جانداران شوند.

یخهای شناور در میان روسیه، کانادا و گرینلند همزمان با فصول کم و زیاد می شوند و به تازگی به کمترین میزان خود یعنی حدود چهار میلیون کیلومتر مربع رسیده اند. بیشتر مدلهای موجود از وضعیت این یخها به نظارت بر کاهش حجم یخهای شناور پرداخته و میزان تخریب آنها را پیش بینی می کنند. با این همه "ودهمز" بر این باور است چنین پیش بینی هایی نمی تواند سرعت تاثیرگذاری تغییرات جوی بر روی از بین رفتن یخها را تعیین کند.

از این رو با وجود اینکه مدلهای موجود بیان می کنند که این یخها تا دهه 2030 باقی خواهند ماند، اما مطالعه جدید سرعت نازک شدن یخها را نیز در نظر گرفته و زمان نابودی این یخها را نزدیکتر از حد پیش بینی شده می داند. به گفته "ویزلو مزلوسکی" محقق مطالعات دریایی آمریکا که "ودهمز" مطالعه خود را بر اساس داده ها و مدل ارائه شده توسط او انجام داده، یخهای شناور در دریاهای قطبی در گرداب مرگی به دام افتاده اند که وضعیت آنها را وخیم کرده است.

بر اساس گزارش تلگراف، "ودهمز" نیز با تکیه بر مدل مزلوسکی می گوید سرعت از دست رفتن حجم یخهای شناور به اندازه ای بالا است که به زودی این حجم به صفر خواهد رسید. سال 2015 یکی از محتمل ترین پیش بینی هایی است که می توان برای تعیین تاریخ نابودی کامل این یخها در نظر گرفت. این یخها در زمستان سال آینده دوباره به وجود خواهند آمد اما نبود آنها در این بازه چند ماهه می تواند منجر به انقراض گونه های زیستی به ویژه خرسهای قطبی شود.