رونمایی از 100 اثر منتشر شده در حوزه فرهنگ، هنر و ارتباطات

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر ارتباطات پژوهشی پژوهشگاه با اعلام این خبر گفت: به مناسبت نوزدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران که با شعار «یادگار ماندگار» برگزار می‌شود از دستاوردهای پژوهشی پژوهشگاه که در قالب 100 عنوان کتاب منتشر شده رونمایی می‌شود.

مصطفی اسد زاده تاریخ برگزاری این همایش را روز دوشنبه 23 آبان ساعت 10 صبح مصادف با دومین روز از هفته کتاب اعلام کرد و گفت: کتاب‌های منتشرشده نتیجه تحقیقات این پژوهشگاه در سه حوزه فرهنگ، هنر و ارتباطات است؛ کتاب‌هایی با عناوین نقش رسانه‌ها بر دین گریزی و دین پذیری در جوامع مختلف، تحلیل محتوای وبلاگ‌های دینی در ایران، منابع و بانک‌های اطلاعاتی فیلم‌های سینمایی ایران، بررسی هنر منبت، بررسی ساختار و محتوای برنامه‌های شبکه تلویزیونی ماهواره‌ای بی بی سی فارسی و جریان سازی سه پدیده رسانه رسانه‌ای که برای نخستین‌بار در این مراسم رونمایی و عرضه می‌شوند.

وی تجلیل از پدیدآورندگان این آثار و اصحاب نشر پژوهشگاه را از دیگر برنامه‌های رونمایی اعلام کرد و افزود: در این برنامه از خبرنگارانی که طی یک سال اخیر در انتشار فعالیت‌های پژوهشی پژوهشگاه به ویژه در حوزه کتاب تلاش کرده اند، قدردانی خواهد شد.