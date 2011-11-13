مسابقات قرآن و حدیث طلاب آفریقا در قم برگزار شد

مسئول دبیرخانه هفدهمین المپیاد بین المللی قرآن و حدیث جامعه المصطفی العالمیه در حاشیه برگزاری این مسابقات که شامگاه شنبه برگزار شد به خبرنگار مهر گفت: در این مسابقات 24 نفر از طلاب آفریقایی شاغل به تحصیل در جامعه المصطفی(ص) با

یکدیگر به رقابت می‌پردازند و نفرات برتر در هر رشته به مرحله نهایی راه خواهند یافت.



علیرضا قربانی افزود: این مسابقه در رشته‌های حفظ کل، 20 و 15 جزء همچنین ترتیل و تحقیق، صحیفه سجادیه و نهج البلاغه و اذان و مناجات برگزار می‌شود.



قربانی با اشاره به شعار محوری هفدهمین المپیاد بین المللی قرآن و حدیث تصریح کرد: با توجه به قرار گرفتن در سال جهاد اقتصادی و تقارن آن با بیداری اسلامی مسابقات رشته‌های مختلف با محوریت این دو موضوع همچنین موضوع محوری سال جامعه المصطفی یعنی تربیت معنوی و اخلاقی برگزار می‌شود.



وی با اشاره به حضور 374 نفر از طلاب غیرایرانی از پنج قاره جهان در این مسابقات بیان داشت: طلاب غیرایرانی مقیم ایران اعم از خواهر و برادر به پنج منطقه تقسیم بندی شدند و رقابت‌های قرآنی و حدیثی خود را آغاز کرده‌اند که رقابت خواهران طلبه نیز در روزهای 21 و 22 در موسسه عالی بنت الهدی صدر در حال برگزاری است.



قربانی اضافه کرد: تاکنون رقابتهای 3 منطقه برگزار شده و 2 منطقه دیگر نیز روزهای یکشنبه و چهارشنبه رقابت های را دنبال می کنند و در نهایت نفرات برتر در هر رشته به مرحله نهایی معرفی خواهند شد.



حضور 70 کشور در مسابقات



مسئول دبیرخانه هفدهمین المپیاد بین المللی قرآن و حدیث جامعه المصطفی العالمیه با اشاره به حضور بیش از 70 ملیت در این مسابقات اظهار داشت: هفدهمین المپیاد بین المللی قرآن و حدیث طلاب غیرایرانی در سه بخش کتبی، شفاهی و آثار با حضور بیش از سه هزار نفر برگزار می شود.



وی توجه به حدیث و ادعیه را از ویژگی‌های دوره های اخیر المپیادهای قرآن و حدیث طلاب غیرایرانی عنوان و اضافه کرد: این موضوع در راستای تحقق فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر آشنایی بیشتر طلاب غیرایرانی با ادعیه و زیارات و حدیث انجام می‌شود و با استقبال خوبی از سوی طلاب روبرو است.

