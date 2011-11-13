محل تشییع پیکر شهدای سازمان خودکفایی سپاه تغییر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این خبر آمده است: درخبر تشییع پیکر شهدای حادثه سازمان خودکفایی سپاه در تهران به نقل از مسئول روابط عمومی سپاه، محل تشییع پیکر مطهر شهدای حادثه سازمان خودکفایی سپاه در تهران مقابل حسینیه عاشقان ثارالله ستاد فرماندهی کل سپاه درج شده بود که به حسینیه فاطمه زهرا(س) ستاد فرماندهی سپاه نیروی هوا فضا، واقع در خیابان سپاه، خیابان پادگان ولی عصر تغییر یافته است.

براین اساس به گفته مسئول روابط عمومی سپاه مراسم تشییع و به خاکسپاری 17 شهید سازمان خود کفایی سپاه فردا 23 آبان ماه از مقابل حسینیه فاطمه زهرا(س) ستاد فرماندهی سپاه نیروی هوا فضا برگزار می شود.

رمضان شریف افزود: پیکر پاک سرلشکر شهید حسن مقدم، مسئول سازمان خودکفایی و تحقیقات صنعتی سپاه به همراه 16 شهید دیگر 30: 8 صبح فردا از مقابل حسینیه فاطمه زهرا(س) ستاد فرماندهی سپاه نیروی هوا فضا واقع در خیابان سپاه، خیابان پادگان ولی عصر به سمت بهشت زهرا(س) تشییع خواهد شد.





