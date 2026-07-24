به گزارش خبرنگار مهر، فضای نقل‌وانتقالات فوتبال ایران در روزهای اخیر با اتفاقات مختلفی همراه بوده و حالا موضوع فعالیت برخی واسطه‌ها و دلالان فعال در این حوزه نیز بیش از گذشته زیر ذره‌بین قرار گرفته است.

با توجه به نظارت ویژه ارکان قضایی فوتبال و همکاری نهادهای ذی‌صلاح، قرار است پرونده فعالیت دو تن از دلال‌های شناخته‌شده فوتبال ایران مورد بررسی قانونی قرار گیرد.

این بررسی‌ها در شرایطی انجام خواهد شد که نقش برخی واسطه‌ها در روند مذاکرات، جابه‌جایی بازیکنان و شکل‌گیری قراردادها همواره یکی از موضوعات بحث‌برانگیز فوتبال ایران بوده است.

ورود جدی‌تر نهادهای نظارتی به این موضوع می‌تواند تغییرات قابل توجهی در فضای نقل‌وانتقالات ایجاد کند که در سال‌های اخیر بارها با انتقادهایی درباره نحوه فعالیت برخی افراد خارج از ساختار رسمی باشگاه‌ها مواجه شده است.

حالا باید منتظر ماند و دید نتیجه بررسی‌های قانونی درباره این دو چهره شناخته‌شده چگونه خواهد بود و تاثیرش روی ریخت و پاش های مدیران باشگاه ها در ارتباط غیر اصولی با این واسطه ها چه خواهد بود.