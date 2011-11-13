همایش فرهیختگان اهل سنت در مکه مکرمه برگزار شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، همایشی با محور "وحدت، بیداری و مسئولیت اسلامی" با حضور 200 نفر از فرهیختگان و تحصیل کردگان زائران اهل سنت در محل بعثه مقام معظم رهبری در مکه مکرمه برگزار شد. حجت الاسلام والمسلمین قاضی عسکر نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت در این همایش حضور یافت.

مدیران، روحانیون، معین ها و معینه ها و پزشکان کاروانهای اهل سنت نیز در این همایش حضور داشتند. بیش از 20 مقاله به دبیرخانه این همایش رسیده بود که چهار مقاله برای قرائت در همایش برگزیده شد و چهار مقاله نیز شایسته تقدیر شناخته شد. همچنین به مقالات برتر جوایزی اهدا شد.



همچنین همایش روحانیون و معین‌های کاروان‌های مستقر در مدینه منوره و مکه مکرمه دوشنبه 23 آبان ماه از ساعت 9 صبح صبح و چهارشنبه 25 آبان ماه از ساعت 9 و 30 دقیقه صبح در محل بعثه مقام معظم رهبری برگزار می‌شود.