وحید کوچک زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروز این گفتمان امام (ره)، انقلاب و ولایت فقیه است که در مناسبات بین الملل به گفتمان غالب و برتر مبدل شده در حالیکه غرب دچار ورشکستگی گفتمانی شده است.

وی با اشاره به بیانات بنیانگذار کبیر انقلاب اسلام مبنی بر اینکه "تا فقر و ظلم هست، مبارزه هست و تا مبارزه هست ما هم هستیم"، ادامه داد: این گفتمان به عنوان ابر گفتمان جریان ساز در فضای سیاست بین الملل به نقش آفرینی پرداخته و در حال درهم شکستن بقایای پوسیده گفتمان لیبرال سرمایه داری است.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه لرستان تصریح کرد: استکبار جهانی هم اکنون دچار بحران هویتی در سطوح مختلف مدیریتی، اجتماعی و سیاسی خود شده است و هر روز گامی جدید در مسیر انحطاط و سقوط برمی دارد و با طلوع آفتاب بیداری در کشورهای مختلف، شاهد افول اقتدار پوشالی این نظام استعماری هستیم.

کوچک زاده ادامه داد: بیداری اسلامی در منطقه در آینده ای نزدیک دنیایی جدید و حکومت جهانی اسلام را رقم زده و نظام لیبرال سرمایه داری غرب همچون نظام کمونیستی شرق را دچار اضمحلال و فروپاشی خواهد کرد.