به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود موحدی در نخستین همایش توسعه همکاری‌های اقتصادی ایران و مالزی، گفت: در سال 2010 میلادی، ایران بیست و هشتمین مقصد صادراتی مالزی بوده و سهم بازار ایران از صادارت مالزی 0.4 درصد بوده است.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: همچنین به طور متقابل ایران سی و ششمین صادر کننده به مالزی بوده و 0.2 درصد از بازار مالزی را به خود اختصاص داده است.

وی تصریح کرد: صادرات و واردات دو کشور طی سالهای 2005 تا 2010 نشان می دهد سهم بازار ایران از صادرات مالزی طی این دوره با شیب ملایمی روند افزایش داشته است وبازار ایران سهم بیشتری از صادرات مالزی را به خود جذب کرده است.

موحدی در ادامه بیان داشت: اما در طرف مقابل سهم ایران از واردات مالزی طی این دوره از 0.3 درصد در سال 2005 با نوساناتی در سال 2010 به 0.2 درصد کاهش یافته است.

وی گفت: کاهش یاد شده در بازار مالزی به طور یقین دلایل متعدد و متفاوتی دارد و مستلزم توجه و اقدام برای تغییر این روند است. البته شاخص های دیگری که باید در مبادلات تجاری بین دو کشور مورد توجه قرار گیرد حجم مبادلات و تراز بازرگانی است.

به گفته قائم مقام وزیر، اقلام عمده صادراتی ایران به مالزی شامل آلومینیوم، پروپان مایع، سایر هیدروکربورها، بوتان مایع، گاز طبیعی، آلیاپهای آلومینیوم، اتیلن، فرش، سنگ مرمر، متانول و خرما است.

وی اقلام عمده وارداتی ایران از مالزی شامل شیر ،کائوچو روغن نخل سایر کائوچوهای طبیعی محصولاتی از آهن و فولاد الیاف سننتیک اسیدهای استاریک کاکائو و تلویزیون رنگی است.

همچنین در ادامه، محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: همکاری دو کشور ایران و مالزی فصل جدیدی را میان دو کشور رقم خواهد زد.

وی با بیان اینکه هم اکنون حجم مبادلات دو کشور اندک و کمتر از 1.5 میلیارد دلار است، آن را رقم بسیار ناچیزی دانست و افزود: علت این کاهش به طور عام از سوی ایران است ، زیرا ایران با کشورهایی که مبادلات نفتی دارد حجم مبادلات تجاری خود را افزایش داده است.



نهاوندیان تاکید کرد: ابعاد دست نخورده همکاری میان ایران و مالزی در زمینه سرمایه گذاری است و در صورتی که دو کشور با هم سرمایه گذاری مشترکی داشته باشند، حجم سرمایه گذاری افزایش می یابد.



رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با بیان اینکه باید تمایزها و اشتراکات را بشناسیم، افزود: ایران و مالزی اشتراک قابل توجه مذهبی و فرهنگی و نوع نگاه مشابه به مناسبات سیاسی دارند، البته تمایز دو کشور در راه رشد اقتصادی است.



نهاوندیان گفت: ایران می تواند از تجربه مالزی در زمینه جذب سرمایه گذاری های بین المللی استفاده کند. همچنین ایران به واسطه رشد در زمینه های تحقیقاتی(بیوتکنولوژی و ارتباطات و فناوری اطلاعات) می تواند تجربه های ارزشمند محققان خود را در اختیار مالزی قرار دهد.



وی با اشاره به بحران اقتصادی در کشورهای اروپایی گفت: تحولات در اقتصاد جهانی به ما می آموزد که حد متعادلی از تعامل مطلوب است.

نهاوندیان بر همکاری نزدیکتر اتاق های بازرگانی ایران و مالزی در حوزه کشورهای اسلامی تاکید کرد.



وی همکاری ایران و مالزی را مستلزم همکاری و همفکری استراتژیک دانست و افزود: تشکل های بخش خصوصی در توسعه روابط دو کشور نقش مهمی دارند.



نهاوندیان در پایان تاکید کرد: در یک افق پنجساله باید تعاملات اقتصادی و فرهنگی میان دو کشور افزایش یابد.

همچنین در ادامه، مسعود دانشمند، رئیس شورای بازرگانی ایران و مالزی با اشاره به شکل گیری این شورا در 4 سال قبل گفت: مناسبات تجاری و بازرگانی ایران و مالزی در سال 2010 براساس آنچه که دولت مالزی ارائه کرده بیش از یک میلیارد و 700 میلیون دلار بوده که سهم صادرات مالزی به ایران یک میلیارد و 300 میلیون دلار و سهم صادرات کالاهای ایرانی به مالزی 400 میلیون دلار است.



وی افزود: آمارهای ایران هم نشان می دهد مجموع صادرات و واردات ایران و مالزی در سال گذشته میلادی 700 میلیون دلار بوده که سهم مالزی از این تجارت 600 میلیون دلار و سهم ایران 100 میلیون دلار است.



دانشمند با اشاره به ظرفیت های عظیم اقتصادی ایران و مالزی و حضور هر یک از دوکشور در مرکز دو سازمان بزرگ اکو و آ.سه.آن با جمعیتی حدود 2.5 میلیارد نفرگفت: دو طرف از فرصت های خوبی برای توسعه همکاری ها و گسترش مناسبات تجاری و اقتصادی برخوردارند.



رئیس شورای بازرگانی ایران و مالزی با بیان اینکه حدود 60 درصد از سرمایه گذاری های انجام شده مربوط به سرمایه گذاران خارجی در این کشور است، گفت: با توجه به ظرفیت های مناسب و گسترده سرمایه گذاری در ایران، دو طرف می‌توانند از این فرصت ها برای گسترش همکاری های اقتصادی و تجاری برای حضور در بازارهای ثالث استفاده کنند.