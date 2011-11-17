ارائه تسهیلات تشویقی برای شرکت هایمعرف سرمایه گذار خارجی در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، شراگیم شمس شامگاه چهارشنبه در اولین همایش فرصت های سرمایه گذاری اهر، گفت: در بودجه سال 90 ردیفی برای تشویق شرکت هایی که سرمایه گذار خارجی جذب می کنند پیش بینی شده است.
وی با بیان اینکه رشد هشت درصدی اقصاد کشور از اهداف سند چشم انداز 20 ساله و برنامه پنج ساله توسعه است، گفت: رسیدن به این رشد هشت درصدی با منابع داخلی امکان پذیر نخواهد بود و جذب منابع خارجی نیز لازم است.
شمس، گفت: سرمایه گذاری خارجی می تواند به صورت مستقل و یا با مشارکت سرمایه گذاران داخلی و خارجی باشد.
مشاور سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران، تاکید کرد: از طریق صادرات می توانیم به سرمایه گذاری خارجی برسیم.
وی، اختلال در فضای کسب و کار کشور را از مشکلات سرمایه گذاری اعلام کرد و افزود: سرمایه گذار در سردرگمی است که برای جواز تأسیس سیر مسیر و ادرات مربوطه تا کی است.
مشاور سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران، همچنین از راه اندازی سایت و چاپ کتاب برای معرفی فرصت های سرمایه گذاری در کشور خبرداد.
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