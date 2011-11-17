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۲۶ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۴۶

شمس:

ارائه تسهیلات تشویقی برای شرکت هایمعرف سرمایه گذار خارجی در کشور

ارائه تسهیلات تشویقی برای شرکت هایمعرف سرمایه گذار خارجی در کشور

تبریز – خبرگزاری مهر: مشاور سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران از ارائه تسهیلات تشویقی برای شرکت های معرف سرمایه گذار خارجی در کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ شراگیم شمس شامگاه چهارشنبه در اولین همایش فرصت هایسرمایه گذاری اهر، گفت: در بودجه سال 90 ردیفی برای تشویق شرکت هایی که سرمایه گذار خارجی جذبمی کنند پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه رشد هشت درصدی اقصاد کشور از اهداف سند چشم انداز 20 ساله و برنامه پنج ساله توسعه است، گفت: رسیدن به این رشد هشت درصدی با منابع داخلی امکان پذیر نخواهد بود و جذب منابع خارجی نیز لازم است.

شمس، گفت: سرمایه گذاری خارجی می تواند به صورت مستقل و یا با مشارکت سرمایه گذاران داخلی و خارجی باشد.

مشاور سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران، تاکید کرد: از طریق صادرات می توانیم به سرمایه گذاری خارجی برسیم.

وی، اختلال در فضای کسب و کار کشور را از مشکلات سرمایه گذاری اعلام کرد و افزود: سرمایه گذار در سردرگمی است که برای جواز تأسیس سیر مسیر و ادرات مربوطه تا کی است.

مشاور سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران، همچنین از راه اندازی سایت و چاپ کتاب برای معرفی فرصت های سرمایه گذاری در کشور خبرداد.

کد مطلب 1461787

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