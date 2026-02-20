اعلام جزئیات برنامه تلویزیونی «از تو» در شب های ماه مبارک رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه تلویزیونی «از تو» با موضوع فعالیت‌های جهادی و کنشگری اجتماعی مردمی، در شب‌های ماه مبارک رمضان از شبکه یک سیما پخش می‌شود.

این برنامه با تمرکز بر مفهوم جهاد به‌عنوان جلوه‌ای زنده از ایمان، مسئولیت‌پذیری و خدمت در میدان عمل، به روایت تلاش‌های مردمی برای حل مسائل کشور و عمران و آبادانی می‌پردازد. فرهنگ جهادی در مقاطع حساس، از جمله روزهای پرالتهاب جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی، با حضور اقشار مختلف مردم و فداکاری گروه‌های مردمی و جهادی، جلوه‌ای روشن از همبستگی ملی و امید اجتماعی را به نمایش گذاشته است.

ساخت برنامه «از تو» در راستای تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر ترویج و همگانی‌سازی فرهنگ جهاد و کنشگری اجتماعی صورت گرفته است؛ تأکیداتی که بر ضرورت گسترش حضور جوانان در عرصه خدمت‌رسانی جهادی و تبدیل این رویکرد به یک گفتمان عمومی در جامعه دلالت دارد. در همین چارچوب، بر توجه به افرادی که اگرچه از محرومیت‌های معیشتی رنج نمی‌برند اما از فرصت خدمت به محرومان دور مانده‌اند نیز تأکید شده است.

برنامه «از تو» با هدف بازنمایی چهره‌های واقعی جهاد، روایت الگوهای موفق مردمی، تقویت امید اجتماعی و مسئولیت‌پذیری جمعی طراحی شده و تلاش دارد فرهنگ جهادی را به‌عنوان مسیری مؤثر برای حل مسائل کشور و توسعه الگوهای پیشرفت منطقه‌ای معرفی کند.

این برنامه ۵۵ دقیقه‌ای به‌طور اختصاصی در شب‌های ماه مبارک رمضان ۱۴۰۴ از شبکه یک سیما روی آنتن خواهد رفت.

«از تو» به تهیه‌کنندگی احسان کوهستانی، کارگردانی حسین لطفی، سردبیری مهدی پناهی و نویسندگی محمدجواد میری و با همکاری مرکز صدا و سیمای خراسان رضوی تولید شده است.