به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین حسین علیزاده در خطبههای نماز جمعه شهر ورزنه که در مسجد جامع این شهر برگزار شد، با اشاره به جایگاه تقوا در زندگی فردی و اجتماعی اظهار کرد: یکی از بخشهای اساسی تقوا، دشمنشناسی است و انسانهای باتقوا در شناخت دشمن، هوشیار و زیرک هستند و حتی اگر ضربهای بخورند، غافلگیر نمیشوند.
وی افزود: دستگاه بنیامیه در حدود هفتاد سال حکومت خود، برای ضربه زدن به پیکره امت اسلامی، دشمنشناسی را از معارف دینی حذف کرد؛ این مفهوم از مدارس، جلسات تفسیر قرآن و آموزشهای عمومی کنار گذاشته شد تا مردم دشمن را نشناسند.
امام جمعه موقت ورزنه با استناد به روایتی از امام صادق(ع) گفت: بنیامیه اجازه نمیدادند مردم با حقیقت ایمان و شرک آشنا شوند و حتی معاویه به مفسران قرآن دستور داده بود آیات مربوط به شرک را برای مردم تفسیر نکنند تا زمینه نفوذ فراهم شود.
علیزاده دشمنشناسی و بهویژه آمریکاشناسی را بخشی جدی از معارف دینی دانست و تأکید کرد: خداوند در قرآن وعده داده که این دین، این پیامبر و این مسیر الهی را هدایت و حمایت میکند و سرپرست اصلی این جریان، خود پروردگار متعال است.
وی با اشاره به نقش شهدا و فرشتگان الهی در پشتیبانی از حرکت اسلامی تصریح کرد: شهدای عزیز زندهاند و حامی این مسیر هستند و ملائکه الهی نیز پشتیبان این حرکتاند؛ بنابراین مؤمنان باید با امید و نشاط به زندگی، عبادت و کسبوکار خود ادامه دهند.
امام جمعه موقت ورزنه در بخش دیگری از خطبهها با اشاره به جایگاه قرآن کریم گفت: پیامبر گرامی اسلام(ص) قرآن را سفره الهی معرفی کردهاند و ماه مبارک رمضان فرصتی برای بهرهمندی از این سفره نورانی است.
وی افزود: قرآن نور هدایت و شفای دردهای جسمی، روحی، فکری و اعتقادی است و کسانی که با نور قرآن مأنوس باشند، در پیچیدگی فتنهها، بهویژه در عصر غیبت، دچار گمراهی نمیشوند.
علیزاده در پایان تأکید کرد: یادگیری و انس با قرآن موجب عزت و شرافت انسان میشود و جامعه اسلامی باید از معارف بلند این کتاب الهی بیشترین بهره را ببرد.
