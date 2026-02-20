۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۰۵

نونهالان لرستانی دو مدال طلا در کشتی آزاد جام «اقتدار ایران» کسب کردند

خرم‌آباد- در مسابقات کشتی آزاد نونهالان جام «اقتدار ایران» که به میزبانی خرم‌آباد برگزار شد، دو کشتی‌گیر لرستانی موفق به کسب مدال طلا شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان مسابقات کشتی آزاد نونهالان جام «اقتدار ایران» که در خرم‌آباد برگزار شد، نونهالان لرستانی عملکرد درخشانی داشتند.

این رقابت‌ها با حضور ۸۰ کشتی‌گیر از استان‌های کردستان، کرمانشاه، مرکزی و تیم میزبان خرم‌آباد برگزار شد.

دو مدال طلا برای لرستان

در اوزان ۳۵ و ۶۲ کیلوگرم، سینا رضایی و پوریا نعمتی به ترتیب موفق به کسب مدال طلا شدند و این موفقیت سهم لرستان در جدول مدالی را دو مدال طلا افزایش داد.

تیمی؛ رتبه دوم لرستان

تیم لرستان با کسب مجموع ۲۰۰ امتیاز، پس از تیم کرمانشاه که ۲۵۰ امتیاز داشت، در جایگاه دوم تیمی قرار گرفت.

تیم استان مرکزی نیز با کسب ۱۴۵ امتیاز رتبه سوم را به دست آورد.

این رقابت‌ها به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر و به میزبانی معاونت تربیت‌بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش لرستان و با همکاری هیئت کشتی استان و انجمن کشتی لرستان در مجموعه ورزشی شهید صالحی‌راد برگزار شد.

