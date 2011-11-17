14 همایش ملی پیشگیری از وقوع جرم در سراسر کشور برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون رهنمای ‏رودپشتی عصر امروز در دومین روز از نخستین همایش ملی "نقش دانش و دانشگاهیان در پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی" در سالن آمفی ‏تئاتر دانشگاه آزاد اسلامی رودهن، از تشکیل نهادهای مرتبط با موضوع پیشگیری از جرایم اجتماعی نیز خبر داد و افزود: این مبحث مهم و اساسی تنها به برگزاری چند همایش محدود نخواهد شد.

وی ادامه داد: دانشگاه آزاد اسلامی و قوه قضائیه به تشکیل نهادهای مرتبط با مبحث آسیبهای اجتماعی مبادرت خواهند کرد و امید است تا در آینده‏ای نه چندان دور نتایج مثبتی از همکاریهای دانشگاه آزاد اسلامی با سایر دستگاههای کشوری در زمینه پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی حاصل شود.

توجه به علائم و غافل ماندن از عوامل، یک اشتباه فاحش تاریخی است

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی تصریح کرد: توجه به علائم و غافل ماندن از عوامل، یک اشتباه فاحش تاریخی است و حضور و ورود دانش و دانشگاهیان به عرصه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، کشف علل و عوامل آن را به دنبال خواهد داشت.

وی ادامه داد: امروزه به لحاظ دیدگاههای علمی، نظریه مجرم زاده شدن برخی از افراد جامعه کاملا مردود است و به همین جهت، باید با سود جستن از ظرفیتهای بالقوه دانشگاه و دانشگاهیان، علل بروز جرم از سوی افراد جامعه را ضمن کشف و بررسی، مشمول ارائه راهکار ساخت.

این مسئول بیان داشت: در رتبه‏ بندی تخلفات دانشجویی، گروه نخست دغدغه ‏های دانشجویی، گروه دوم تخلفات رفتاری و گروه سوم جرایم هستند.

وی افزود: ورود جوانان به مراکز علمی، مدیریت جرایم را نیز به دنبال خواهد داشت، ورود نسل امروز به دانشگاه، شعور و فهم اجتماعی آنها را ارتقا بخشیده و مدیریت در آسیبهای اجتماعی را به دنبال دارد؛ چراکه جوانان آگاه کشور با علم از عواقب ناگوار ارتکاب جرایم اجتماعی، به صورت خودکار از نیل به سمت و سوی آن خودداری می‏ کنند.

نشریه "نقش دانش در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی" منتشر می شود

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی اظهار داشت: زکات علم نشر آن است و به همین دلیل، نشریه "نقش دانش در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی" منتشر خواهد شد.

وی ادامه داد: مجموعه معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی از هرگونه تلاش در مسیر توسعه علوم نوین قابل ارائه به مردم و نهادهای ذیربط حمایت خواهد کرد.

این مسئول تأکید کرد: هدف از برگزاری چنین همایشها و نشریاتی این نیست که آنچه را دیگران نمی ‏دانند، آشکار کنیم، بلکه باید با نگاهی همراه با نقد، به سمت و سوی علل وقوع جرایم حرکت کنیم تا این مهم در سیاستگذاری و برنامه‏ ریزیهای قوه قضائیه مورد توجه قرار گیرد.