به گزارش خبرنگار مهر، فیلم آهوی پیشونی سفید به کارگردانی سید جواد هاشمی که جزو نخستین فیلم‌های کودکانه جشنواره بیست و پنجم بود در حالی به روی پرده رفت که با بازی متفاوت امین زندگانی در نقش یک عجوزه و ملودی‌های فراوان کودکانه همراه بود.

پس از پخش این فیلم در نشستی با کارگردان و بازیگران این ساخته کودکانه سید جواد هاشمی درباره چگونگی ساخت فیلم آهوی پیشونی سفید با بیان اینکه من این داستان را برای بچه‌های بزرگ دنیا ساختم و همیشه از کودکان برای نظرسنجی کارهایم استفاده می‌کنم، افزود: در واقع فیلم‌های کودکم را با همکاری کودکان می‌سازم و با توجه به اینکه معلم هستم ابتدا فیلمنامه را برای بچه‌های کلاس می‌خوانم و به جای بسیاری از نقش‌ها بازی کرده و گاه به جای خانم‌ها صدایم را نازک می‌کنم.

وی ادامه داد: فیلم ملغمه‌ای از یک اتفاق نامتعارف نامانوس است لذا هر چیزی که به نظرم نامتعارف بود و می‌توانست در فیلم قرار بگیرد را در آن جای دادم مانند سوار شدن عجوزه بر موتور، خر شاسی بلند و غیره و از اصطلاح پ ن پ را به خاطر اینکه مربوط به دنیای اینترنت بود را در فیلم استفاده کردم.

کارگردان آهوی پیشونی سفید اظهار داشت: این اتفاق غیر متعارف در انتخاب بازیگران هم نقش داشت و کسی باور نمی‌کرد امین زندگانی نقش عجوزه را بازی کند و بسیاری هم با آن مخالف بودند.

وی با اشاره به اینکه انتخاب بازیگر در این کار بسیار سرنوشت‌ساز بود، ادامه داد: اگر دقت کنید، در این فیلم در حالیکه گرگ و روباه در این فیلم در کنارهم بازی می‌کنند، یکی به صورت تیپ بازی می‌کند و دیگری رئالیستی و حتی امین زندگانی این دو تیپ را در قالب یک نفر بازی می‌کند.

هاشمی اضافه کرد: این انتخاب برای این بود که دوست داشتم فیلم متفاوتی بسازم، همچنین بسیاری از دیالوگ‌های فیلم کاملا ساده است تا تماشاگر عامی را قانع کند و در کنار آن دیالوگ‌های سنگین قرار گرفته تا به این فضای غیر متعارف کمک کند.

وی در مورد لوکیشن فیلم گفت: مکان فیلم‌برداری شمال کشور است زیرا من دوست داشتم همه چیز طبیعی و در جنگل رخ دهد به همین دلیل آن را در قلعه رودخان ساختم که این کار را برای گروه فیلم‌برداری و بازیگران بسیار سخت کرده بود.

این کارگردان و بازیگر سینما و تلویزیون کشور ادامه داد: فیلم‌برداری این فیلم بسیار سخت بود ولی من معتقدم فیلم با زحمت ساختن باید نهایت خوبی داشته باشد.

رسالت بازیگران انجام کارهای فرهنگی است

در بخش دیگری از این نشست محمدرضا شریفی‌نیا با اشاره به بازی زندگانی در یک نقش منفی گفت: ما برای کار کردن در کارهای فرهنگی رسالت داریم و در این راه بازی در نقش منفی مهم‌تر است زیرا کار فرهنگی کردن از کارگردانی گرفته تا بازیگری در نقش‌های مثبت و منفی همه در راستای یک مفهوم است.

وی افزود: من با این موضوع که به بازیگران نقش منفی بها داده نمی‌شود مخالفم زیرا این نوع بازی بسیار سخت است.

این بازیگر سینما و تلویزیون در ادامه تصریح کرد: منفی بودن در وجود یک بازیگر نیست و او مجبور است خود حقیقی را کنار بگذارد و خود را ملبس به کاراکتری کنند که آن را قبول ندارد که این کار سختی ت است و من به همین دلیل برای بازیگران نقش منفی احترام زیادی قائلم.

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم داستان گرفتار شدن آهوی پیشونی سفید جنگل به دست عمه عفریته است که به خاطر رفتار بد پدرش گول عمو عجوزه که خود را به شکلی زیبا در آورده می‌خورد و همراه او به شهر آرزوها می‌رود اما در قلعه عمه عفریته گرفتار می‌شود.

از طرف دیگر پدر وی به همراه موشی که انسان‌های گرفتار را نجات می‌دهد برای نجات وی به راه می‌افتندو در این راه اتفاقاتی می‌افتد.

در لحظات مختلف این فیلم استمداد جستن از خداوند در لحظه‌های سخت زندگی تکرار می‌‌شود و در واقع گرچه آهو از کمک خداوند نا امید است اما نجات واقعی آهو زمانی حاصل می‌شود که از ته قلب نام خدا را فریاد می‌زند و این درست حسی است که بسیاری از ما در لحظات زندگیمان داشته‌ایم.

در این فیلم کارگردان در کنار فضای فانتزی از اصطلاحات و امکانات به روز و گاه سیاسی بهره گرفته بود از جمله اینکه عجوزه آهو را با موتور به شهر آرزوها می‌برد و بارها در طول فیلم اصطلاح پ ن پ را می‌شنویم.

از جمله نکات بارز این فیلم فضای بسیار بکر و طبیعی محیط فیلم‌برداری بود که به گفته سید جواد هاشمی در قلعه رودخان هزار پله فیلم‌برداری شده و گروه هر روز این مسیر را برای فیلم‌برداری طی می‌کرده‌اند.