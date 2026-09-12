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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۳۵

فرمانده پایگاه دریابانی کنگان: امنیت پایدار مرزها مرهون خون شهدا است

فرمانده پایگاه دریابانی کنگان: امنیت پایدار مرزها مرهون خون شهدا است

بوشهر- فرمانده پایگاه دریابانی کنگان گفت: امنیت پایدار امروز مرزهای کشور، مرهون خون پاک شهدایی است که با نثار جان خود، درس ایستادگی را برای آیندگان به یادگار گذاشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، در اجرای طرح «شنبه‌های شهدایی» و با هدف تکریم و ترویج فرهنگ ایثار، فرمانده پایگاه دریابانی کنگان، با حضور در منزل شهید والامقام «عبدالحسن ساری‌زاده» با خانواده این دلاور عرصه امنیت دیدار و گفتگو کرد.

سرهنگ علی رجبی در این دیدار صمیمانه که با تأکید بر استمرار راه شهدا در صیانت از مرزهای آبی کشور همراه بود، ضمن تجلیل از صبر و استقامت خانواده این شهید گرانقدر، یاد و خاطره مجاهدت‌های ایشان را در راه اعتلای امنیت و اقتدار ایران اسلامی گرامی داشت.

فرمانده پایگاه دریابانی کنگان تأکید کرد : امنیت پایدار امروز مرزهای کشور، مرهون خون پاک شهدایی است که با نثار جان خود، درس ایستادگی را برای آیندگان به یادگار گذاشتند.

کد مطلب 6944467

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