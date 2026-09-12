فرمانده پایگاه دریابانی کنگان: امنیت پایدار مرزها مرهون خون شهدا است

به گزارش خبرنگار مهر، در اجرای طرح «شنبه‌های شهدایی» و با هدف تکریم و ترویج فرهنگ ایثار، فرمانده پایگاه دریابانی کنگان، با حضور در منزل شهید والامقام «عبدالحسن ساری‌زاده» با خانواده این دلاور عرصه امنیت دیدار و گفتگو کرد.

سرهنگ علی رجبی در این دیدار صمیمانه که با تأکید بر استمرار راه شهدا در صیانت از مرزهای آبی کشور همراه بود، ضمن تجلیل از صبر و استقامت خانواده این شهید گرانقدر، یاد و خاطره مجاهدت‌های ایشان را در راه اعتلای امنیت و اقتدار ایران اسلامی گرامی داشت.

فرمانده پایگاه دریابانی کنگان تأکید کرد : امنیت پایدار امروز مرزهای کشور، مرهون خون پاک شهدایی است که با نثار جان خود، درس ایستادگی را برای آیندگان به یادگار گذاشتند.