انسداد یک حلقه چاه غیرمجاز در دامغان؛ حفاظت از آبخوان در دستور کار است

مهدی قادری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اجرای عملیات پر کردن و انسداد یک حلقه چاه غیرمجاز، اظهار کرد: این اقدام در راستای حفاظت از منابع آب زیرزمینی و اجرای برنامههای احیا و تعادلبخشی آبخوانها انجام گرفت.
وی ادامه داد : برداشتهای غیرمجاز و حفر چاههای بدون مجوز از عوامل مهم آسیب به منابع آب زیرزمینی است و میتواند روند تغذیه طبیعی آبخوانها و پایداری منابع آب را با اختلال مواجه کند.
مدیر امور منابع آب دامغان با بیان اینکه اقدامات نظارتی برای مقابله با تخلفات حوزه آب ادامه دارد، تأکید کرد: اجرای دقیق طرحهای احیا و تعادلبخشی آبخوانها برای جلوگیری از افت سطح آبهای زیرزمینی ضروری است.
قادری با تأکید بر اهمیت حفظ منابع آب برای نسلهای آینده توضیح داد: صیانت از ذخایر زیرزمینی نیازمند همکاری همه ذی نفعان و افزایش آگاهی عمومی نسبت به اهمیت حفاظت از منابع آب است.
وی خاطرنشان کرد: تداوم اجرای طرحهای تعادلبخشی، یکی از محورهای اصلی مدیریت منابع آب و مقابله با بحران کمآبی در شهرستان دامغان خواهد بود.
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