زنگ مهر نزدیک است؛ آموزش و پرورش خراسان جنوبی چه تدارک دیده؟

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلیرضا مرتضوی صبح شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش خراسان جنوبی با اشاره به اهمیت نماز در مدارس اظهار کرد: نماز مهم‌ترین اولویت وزارت آموزش و پرورش است و در استان نیز برنامه‌ریزی برای اقامه نماز جماعت در مدارس با مشارکت ستاد اقامه نماز، ائمه جمعه و جماعات انجام شده است.

وی افزود: از مجموع نمازهای جماعت اقامه شده در مدارس استان، ۴۵۰ نفر از ائمه جماعات را طلاب طرح امین، ۲۵۰ نفر را طلاب آزاد و بخش دیگری را فرهنگیان استان تشکیل دادند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: دوره آموزشی ویژه ۲۵۰ نفر از فرهنگیان شاغل در آموزش و پرورش که در اقامه نماز جماعت مدارس فعالیت دارند نیز برگزار شده است.

مرتضوی افزود: در سال تحصیلی جدید نیز استفاده از ظرفیت طلاب طرح امین، طلاب آزاد، فرهنگیان و همچنین طلاب شاغل در دستگاه‌های اجرایی برای اقامه نماز جماعت در مدارس در دستور کار قرار دارد.

وی از وجود ۱۱۲ استاد بومی در حوزه نماز خبر داد و گفت: این اساتید دوره‌های تخصصی نماز را گذرانده‌اند و برای برگزاری نشست‌های دانش‌آموزی و خانواده‌ها از ظرفیت آنان استفاده خواهد شد.

۱۲ جلسه پروژه مهر در استان برگزار شد

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با اشاره به برنامه‌های پروژه مهر گفت: ستاد پروژه مهر استان تشکیل شده و برای بازگشایی مطلوب مدارس، کارگروه‌های فضا و تجهیزات، کیفیت‌بخشی و پشتیبانی تشکیل و جلسات متعددی در سطح استان و شهرستان‌ها برگزار شده است.

مرتضوی افزود: تاکنون حدود ۱۲ جلسه ستاد پروژه مهر در استان و بیش از ۷۰ جلسه در شهرستان‌ها برگزار شده و فرآیندهایی از جمله ثبت‌نام، کلاس‌بندی، توزیع کتب درسی، سنجش دانش‌آموزان و صدور ابلاغ‌ها با جدیت دنبال شده است.

وی گفت: اولویت نخست آموزش و پرورش برای برگزاری مراسم محوری آغاز سال تحصیلی، مدرسه در حال ساخت روستای شمس‌آباد در حاشیه شهر بیرجند است و تلاش می‌شود این مدرسه برای آغاز سال تحصیلی آماده شود.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی افزود: شهرستان‌های دیگر استان نیز برای میزبانی مراسم محوری آغاز سال تحصیلی آمادگی دارند و در صورت تصمیم شورای آموزش و پرورش، این مراسم می‌تواند در یکی از شهرستان‌هایی که تاکنون میزبان مراسم استانی نبوده‌اند برگزار شود.

۱۵ هزار جلسه مشاوره رایگان برای دانش‌آموزان

مرتضوی با اشاره به ضرورت ارائه خدمات مشاوره‌ای برای انتخاب رشته داوطلبان کنکور گفت: با توجه به هزینه‌های بالای مشاوره انتخاب رشته در مراکز خصوصی، آموزش و پرورش تلاش کرده است از ظرفیت مشاوران توانمند خود استفاده کند و پایگاه‌های انتخاب رشته در مدارس و مراکز مشاوره استان راه‌اندازی شود.

وی افزود: هدف این است که دانش‌آموزان و خانواده‌ها بتوانند با هزینه کمتر از خدمات مشاوره‌ای آموزش و پرورش استفاده کنند و در همین راستا تعرفه خدمات مشاوره‌ای نیز برای تصویب به شورای آموزش و پرورش ارائه شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: سال گذشته حدود ۱۵ هزار جلسه مشاوره رایگان در مراکز مشاوره آموزش و پرورش استان ارائه شد و تلاش می‌شود این خدمات در زمان انتخاب رشته نیز با استفاده از ظرفیت مشاوران استان توسعه پیدا کند.

تعهد ۳۵۰ میلیارد تومانی خیران مدرسه‌ساز

مرتضوی با اشاره به برگزاری جشنواره تکریم خیرین مدرسه‌ساز و مدرسه‌یار استان گفت: سال گذشته حدود ۳۵۰ میلیارد تومان تعهد از سوی خیرین مدرسه‌ساز استان ایجاد شد که حدود ۵۰ درصد آن تاکنون محقق شده است.

وی افزود: بیش از ۹۰ درصد پروژه‌های آموزشی استان به نوعی از مشارکت خیرین بهره‌مند هستند و خیرین نقش مهمی در توسعه فضاهای آموزشی و تکمیل پروژه‌های آموزش و پرورش دارند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: برگزاری جشنواره تکریم خیرین مدرسه‌ساز علاوه بر تقدیر از خیرین، با هدف ترویج فرهنگ خیر و معرفی نیازهای آموزش و پرورش برگزار می‌شود و تلاش داریم امسال نیز این جشنواره با حضور خیرین بومی و غیربومی برگزار شود.

مرتضوی در پایان با اشاره به برنامه‌های فرهنگی و تربیتی آموزش و پرورش استان، از برگزاری دوره آموزشی یاوران ولایت برای دانش‌آموزان دختر و پسر و همچنین اجرای برنامه‌های آموزشی برای ۸۰ دانش‌آموز با مشارکت مؤسسه امام خمینی(ره) و دفتر نماینده ولی‌فقیه در استان خبر داد.

وی همچنین از برگزاری نمایشگاه لوازم‌التحریر از ۲۵ شهریورماه در کنار فرهنگسرای شهر بیرجند خبر داد.