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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۳۴

هوای بوشهر تا چهارشنبه آرام است؛ تداوم مه صبحگاهی و غبار محلی

هوای بوشهر تا چهارشنبه آرام است؛ تداوم مه صبحگاهی و غبار محلی

بوشهر- کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر از آرام بودن وضعیت جوی و دریایی تا چهارشنبه خبر داد و گفت: غبار محلی، مه صبحگاهی و وزش ملایم باد پدیده‌های غالب استان خواهد بود.

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می دهد که از امروز ( شنبه ) تا روز ( چهارشنبه )، وضعیت جوی و دریایی استان در اغلب ساعات آرام می باشد. بنابراین در این مدت غبار محلی، در اواسط روز وزش ملایم باد و طی صبحگاه در برخی نقاط مه صبحگاهی از پدیده‌های غالب در سطح استان و روی دریا خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده غالباً صاف همراه با غبار محلی، در اواسط روز وزش ملایم باد و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی پیش بینی می شود.

وی اضافه کرد: جهت وزش باد متغیر، غالباً شمال غربی تا جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۶ کیلومتردرساعت خواهد بود.

ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر پیش بینی می شود.

کد مطلب 6944430

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