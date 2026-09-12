هوای بوشهر تا چهارشنبه آرام است؛ تداوم مه صبحگاهی و غبار محلی

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشههای هواشناسی نشان می دهد که از امروز ( شنبه ) تا روز ( چهارشنبه )، وضعیت جوی و دریایی استان در اغلب ساعات آرام می باشد. بنابراین در این مدت غبار محلی، در اواسط روز وزش ملایم باد و طی صبحگاه در برخی نقاط مه صبحگاهی از پدیدههای غالب در سطح استان و روی دریا خواهد بود.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده غالباً صاف همراه با غبار محلی، در اواسط روز وزش ملایم باد و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی پیش بینی می شود.
وی اضافه کرد: جهت وزش باد متغیر، غالباً شمال غربی تا جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۶ کیلومتردرساعت خواهد بود.
ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتیمتر پیش بینی می شود.
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