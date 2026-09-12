هوای بوشهر تا چهارشنبه آرام است؛ تداوم مه صبحگاهی و غبار محلی

بوشهر- کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر از آرام بودن وضعیت جوی و دریایی تا چهارشنبه خبر داد و گفت: غبار محلی، مه صبحگاهی و وزش ملایم باد پدیده‌های غالب استان خواهد بود.