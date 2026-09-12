۸۵۰ پروژه عمرانی در بابل تعریف شد

احمد فاطمی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت تسریع در اجرای پروژههای عمرانی شهرستان بابل اظهار کرد: طرحهای عمرانی از مهمترین مطالبات مردم هستند و نباید مشکلات مالی یا اجرایی باعث توقف آنها شود.
وی افزود: استفاده بهموقع از اعتبارات تخصیصیافته و بهرهبرداری سریع از پروژههای اولویتدار باید مورد توجه جدی مدیران و دستگاههای اجرایی قرار گیرد و موانع موجود در مسیر اجرای این طرحها برطرف شود.
نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد برخی پیمانکاران گفت: متأسفانه برخی پیمانکاران با وجود انعقاد قرارداد، اجرای پروژه را به تعویق انداخته و با طولانی کردن روند کار به دنبال دریافت امتیازات بیشتر هستند که چنین رویکردی به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
فاطمی همچنین نسبت به افتتاح زودهنگام برخی پروژهها هشدار داد و بیان کرد: گاهی برخی مسئولان برای ثبت عملکرد به نام خود، پروژهها را پیش از تکمیل واقعی افتتاح میکنند؛ در حالی که چنین اقدامی میتواند در ادامه مشکلات متعددی برای مردم ایجاد کند.
وی کنارگذر جنوبی بابل را یکی از نمونههای قابل بررسی عنوان کرد و افزود: افتتاح زودهنگام و ضعف نظارت در برخی پروژهها سبب شده است طرحی که باید در مسیر کاهش مشکلات شهروندان قرار گیرد، در عمل برای مردم مشکلات جدیدی ایجاد کند.
نماینده مردم بابل در مجلس با تأکید بر ضرورت رعایت مطالعات کارشناسی و استانداردهای فنی در پروژههای عمرانی کشور گفت: در برخی طرحها، نبود مطالعات جامع، اجرای پروژههای فاقد اولویت، دوبارهکاری و رها شدن پروژهها پس از صرف بخشی از اعتبارات، موجب هدررفت منابع شده است.
فاطمی خواستار آسیبشناسی جامع پروژههای عمرانی شد و گفت: سازمان برنامه و بودجه و معاونت عمرانی وزارت کشور باید پروژههایی را که بدون مطالعات کافی اجرا شده، فاقد ضرورت بوده، دچار دوبارهکاری شده یا در میانه راه رها شدهاند، بررسی کنند تا میزان خسارتهای پنهان ناشی از این روند مشخص و برای جلوگیری از تکرار آن چارهاندیشی شود.
وی با اشاره به ظرفیت بخش خصوصی برای کمک به اجرای پروژهها خاطرنشان کرد: شرکتها و کارخانههای مختلف برای تأمین مصالح و حتی تأمین اعتبار پروژهها آمادگی دارند و بنابراین نباید اجازه داد طرحهای عمرانی شهرستان به دلیل کمبود منابع یا موانع اجرایی متوقف بمانند.
جذب بیش از ۳۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای زیرساختهای بابل
نماینده مردم بابل در مجلس در ادامه با اشاره به اقدامات انجامشده برای توسعه زیرساختهای شهرستان اظهار کرد: بیش از سه هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای بخشهای مختلف زیرساختی بابل در حوزه راه، طرحهای توسعهای، کمیته امداد، شهرداریها و دهیاریها، آبفا و سایر بخشها جذب شده است.
فاطمی با بیان اینکه خدمت به مردم یک وظیفه است، افزود: خدمت بیمنت به مردم بالاترین عبادت و ارزشمندترین مسئولیتی است که بر دوش مسئولان قرار دارد و این مسئولیت باید با روحیه جهادی دنبال شود.
وی گفت: در مجموع ۸۵۰ پروژه با اعتباری بیش از چهار هزار میلیارد تومان در شهرستان بابل تعریف شده که از این تعداد، ۷۱۰ پروژه قابلیت افتتاح دارد و برای آنها بیش از دو هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان اعتبار پیشبینی شده است.
نماینده مردم بابل در مجلس افزود: همچنین ۱۲۷ پروژه مربوط به دستگاههای اجرایی شهرستان است که تکمیل آنها میتواند بخشی از نیازهای زیرساختی و خدماتی منطقه را برطرف کند.
فاطمی در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای طرح هادی روستایی اشاره کرد و گفت: در راستای جبران عقبماندگیهای زیرساختی، میزان اجرای طرح هادی در روستاهای شهرستان از ۳۳ درصد به بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است.
وی خاطرنشان کرد: اجرای طرح هادی در ۴۰ روستای شهرستان بابل نیز به مراحل پایانی نزدیک شده و امیدواریم با تداوم اقدامات انجامشده، روند توسعه زیرساختهای روستایی و شهری شهرستان با سرعت بیشتری دنبال شود.
نظر شما