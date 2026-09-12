تکریم کارگر باید به یک فرهنگ عمومی در جامعه تبدیل شود

حجتالاسلام حسن دهشیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خداوند در سوره منافقون مؤمنان را از گرفتار شدن در خسران برحذر داشته و دو عامل مهم را که میتوانند انسان را از یاد خدا غافل کنند، مورد توجه قرار داده است؛ یکی مال و ثروت و دیگری فرزندان.
وی افزود: مال و فرزند هر دو از نعمتهای الهی هستند و خداوند آنها را برای گذران امور زندگی و گردش چرخ زندگی در اختیار انسان قرار داده است، اما اگر توجه انسان به این نعمتها به اندازهای باشد که جای خدا را در قلب و زبان او بگیرند، نهتنها موجب رشد نخواهند بود، بلکه میتوانند عامل زیان و خسران انسان شوند.
امامجمعه اردستان خاطرنشان کرد: اهل ایمان و تقوا فریب مال و فرزند را نمیخورند و اجازه نمیدهند این نعمتها آنان را از یاد خدا بازدارد، بلکه اموال و فرزندان خود را در مسیر الهی به کار میگیرند و امیدواریم ما نیز از همین دسته باشیم.
دهشیری تصریح کرد: سبک زندگی دینی باید نگاه ویژهای به مسائل اثرگذار در جامعه داشته باشد که یکی از آنها موضوع کارگران و دیگری کارفرمایان است. اسلام همانگونه که از بیکاری، تنبلی و بیکاریزگی بیزار است، به همان میزان و بلکه بیشتر برای کار و تلاش اهمیت قائل شده است.
وی بیان کرد: در فرهنگ اسلامی، کار کردن نیز عبادت است و عبادت تنها در نماز، روزه، اعتکاف و زیارت خلاصه نمیشود. در روایات آمده است که بخش زیادی از عبادت به کسب حلال اختصاص دارد؛ بنابراین فردی که در خانه، کارخانه، بیابان، خیابان یا هر محیط دیگری برای کسب روزی حلال تلاش میکند، در حال عبادت است و این تلاش برای او ارزش معنوی ایجاد میکند.
امامجمعه اردستان ادامه داد: در قرآن کریم از یاران حضرت عیسی(ع) با عنوان حواریون یاد شده است. آنان همواره همراه حضرت عیسی(ع) بودند و در مواردی که در بیابان و مناطق مختلف حرکت میکردند، از ایشان درخواست میکردند که خداوند برایشان آب و غذا فراهم کند و به واسطه دعای حضرت، نیازهای آنان برطرف میشد.
دهشیری اضافه کرد: حواریون در مقطعی تصور کردند که از دیگران برتر هستند، چراکه آب و غذا برایشان به شکل ویژهای فراهم میشد. حضرت عیسی(ع) به آنان فرمود فردی بهتر از شما وجود دارد و آن کسی است که با دست خود کار میکند و از دسترنج خود روزی میخورد.
وی یادآور شد: این سخن نشان میدهد که در نگاه دین، کسی که با دست خود کار میکند و از درآمد حلال حاصل از تلاش خود استفاده میکند، دارای ارزش و جایگاه والایی است و نباید تصور شود که صرفاً همراهی با یک پیامبر یا برخورداری از امکانات ویژه، انسان را از یک فرد پرتلاش و زحمتکش برتر میکند.
امامجمعه اردستان تصریح کرد: در روایت معروفی نیز آمده است که پیامبر اکرم(ص) پس از بازگشت از جنگ تبوک، با فردی به نام سعد انصاری دیدار کردند. هنگامی که پیامبر(ص) دست او را لمس کرد، متوجه زبری و آثار کار و تلاش در دستان او شد و علت را پرسید. سعد بیان کرد که با بیل و کلنگ کار میکند و از این طریق برای خانواده خود روزی کسب میکند.
دهشیری خاطرنشان کرد: پیامبر اکرم(ص) در واکنش به تلاش این فرد، دست او را بوسید و فرمود این دستی است که آتش آن را نمیسوزاند؛ چراکه صاحب آن برای کسب روزی حلال تلاش میکند. این رفتار پیامبر(ص) نشاندهنده نگاه ارزشمند اسلام به کارگر و تلاش برای تأمین معاش است.
وی بیان کرد: در روایات نیز آمده است که پاکیزهترین کسب، کسبی است که انسان با دست خود کار کند، تلاش و فعالیت داشته باشد و درآمد حلال به دست آورد. اگر این نگاه در جامعه حاکم شود، نه کارفرما، نه سیاستمدار و نه فردی که دارای عنوان و مسئولیت است، خود را بالاتر از کارگر نمیبیند و در برابر تلاش و خدمت او متواضع خواهد بود.
امامجمعه اردستان یادآور شد: کارگر فردی است که برای جامعه تلاش و خدمت میکند و نمیتوان با نگاه پاییندستانه به او نگریست. اگر فرهنگ دینی در جامعه تقویت شود، ارزش کار و تلاش و جایگاه کارگر به درستی شناخته خواهد شد و همه افراد جامعه با احترام بیشتری به کسانی که برای زندگی خود و دیگران تلاش میکنند، نگاه خواهند کرد.
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