فرزاد ادیبان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جشنواره استعدادیابی و مسابقات انتخابی تیراندازی با کمان استان بوشهر روز جمعه ۲۷ شهریورماه در سالن فجر بوشهر برگزار می‌شود و هدف اصلی این رویداد، شناسایی استعدادهای برتر برای آماده‌سازی و اعزام به هشتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر کشور است.

وی افزود: این جشنواره در رده سنی نونهالان و برای متولدین ۱۱ دی‌ماه ۱۳۸۹ به بعد برگزار می‌شود و دختران و پسران می‌توانند به صورت رایگان در این برنامه شرکت کنند.

رئیس هیئت تیراندازی با کمان استان بوشهر بیان کرد: در این دوره تلاش شده است از شیوه‌های سنتی استعدادیابی فاصله گرفته و با استفاده از معیارهای علمی و ترکیبی، استعدادهای واقعی این رشته شناسایی شوند تا نتیجه یک رقابت یا عملکرد ورزشکار در یک روز خاص، ملاک نهایی انتخاب قرار نگیرد.

ادیبان با اشاره به استفاده از مدل ارزیابی «۷۰/۳۰» در این جشنواره گفت: در این مدل، ۷۰ درصد امتیاز نهایی ورزشکار به عملکرد فنی او در خط آتش و تیراندازی در مسافت ۴۰ متر اختصاص دارد و ۳۰ درصد باقی‌مانده نیز بر اساس شاخص‌هایی از جمله تحلیل بیومکانیک، آمادگی جسمانی و ثبات روانی ورزشکار ارزیابی می‌شود.

وی ادامه داد: هدف از طراحی این مدل، افزایش دقت در شناسایی استعدادها و کاهش احتمال استعدادسوزی است، چرا که گاهی یک ورزشکار مستعد به دلیل فشار روانی مسابقه، شرایط نامناسب روز رقابت یا عوامل خارج از توان فنی خود نمی‌تواند توانایی واقعی‌اش را نشان دهد.

دنبال شناسایی قهرمانان آینده هستیم

رئیس هیئت تیراندازی با کمان استان بوشهر با بیان اینکه برگزاری رایگان این جشنواره تنها بخشی از مسئولیت آموزشی و استعدادیابی هیئت است، اظهار کرد: هدف ما این است که استعدادهای واقعی این رشته را شناسایی و برای حضور در سطوح بالاتر آماده کنیم و اجازه ندهیم مشکلات مالی مانع ورود کودکان و نوجوانان مستعد به ورزش قهرمانی شود.

ادیبان با اشاره به نیازهای تجهیزاتی رشته تیراندازی با کمان افزود: این رشته تجهیزات‌محور است و توسعه آن بدون برخورداری از تجهیزات استاندارد و حمایت مستمر امکان‌پذیر نیست.

وی تصریح کرد: استان بوشهر به عنوان یکی از قطب‌های اصلی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی کشور، ظرفیت اقتصادی قابل توجهی دارد، اما ورزش پایه در استان همچنان با چالش‌های زیرساختی و تجهیزاتی مواجه است.

رئیس هیئت تیراندازی با کمان استان بوشهر از صنایع بزرگ مستقر در استان خواست در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی، نگاه بلندمدت‌تری به ورزش داشته باشند و گفت: انتظار داریم صنایع نفت، گاز و پتروشیمی رویکرد خود را از حمایت‌های مقطعی و نمادین به سمت سرمایه‌گذاری ساختارمند و پایدار در ورزش پایه تغییر دهند.

ادیبان تأکید کرد: ما به دنبال حمایت برای برگزاری یک مسابقه نیستیم، بلکه هدف این است که بستری فراهم شود تا یک استعداد از مرحله شناسایی به اردوهای تخصصی برسد و در نهایت بتواند به یک قهرمان ملی تبدیل شود.

اعلام زمان و شرایط برگزاری جشنواره

وی درباره زمان برگزاری جشنواره استعدادیابی تیراندازی با کمان استان بوشهر گفت: این رویداد روز جمعه ۲۷ شهریورماه در سالن فجر بوشهر برگزار می‌شود و پذیرش شرکت‌کنندگان و کنترل فنی تجهیزات از ساعت ۸:۳۰ صبح آغاز خواهد شد.

رئیس هیئت تیراندازی با کمان استان بوشهر ادامه داد: رقابت‌ها نیز از ساعت ۹ آغاز می‌شود و تا ساعت ۱۲ ادامه خواهد داشت و متولدین ۱۱ دی‌ماه ۱۳۸۹ به بعد، در بخش دختران و پسران، امکان حضور در این برنامه را خواهند داشت.

ادیبان افزود: پس از پایان رقابت‌ها، اطلاعات فنی، آماری و داده‌های مربوط به ارزیابی‌های انجام‌شده پردازش خواهد شد و برگزیدگان برای حضور در اردوی آماده‌سازی فشرده استان دعوت می‌شوند.

وی اظهار کرد: ورزشکاران منتخب در این اردو با استفاده از تجهیزات استاندارد و بهره‌گیری از آموزش‌های تخصصی برای حضور در هشتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر کشور آماده خواهند شد.

رئیس هیئت تیراندازی با کمان استان بوشهر در پایان با تأکید بر اهمیت حمایت از ورزش پایه گفت: انتظار داریم بخش صنعت استان در این مسیر همراهی هدفمند و دلسوزانه داشته باشد تا زمینه شکوفایی استعدادهای نسل آینده کمانداران بوشهر فراهم شود و حمایت از ورزشکاران مستعد از اقدامات مقطعی به یک برنامه پایدار، هدفمند و آینده‌محور تبدیل شود.