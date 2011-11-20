260 هزار لیتر نفت گاز از یک واحد تولیدی غیر فعال خراسان جنوبی کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد واحدیان ابوترابی اظهار داشت: بر اساس گزارش دریافتی و بازدید مشترک با دستگاه های مرتبط از یکی از کارخانجات غیرفعال خراسان جنوبی، 260 هزار لیتر نفتگاز کشف و پس از صدور رای قضایی در انبار نفت بیرجند تخلیه شد.

وی افزود: با توجه به روند افزایشی صادرات مشتقات نفتی کشور به افغانستان، بعضی از شرکتها و صادرکنندگان با سوء استفاده از روش های مختلف اقدام به جمع آوری فرآورده های نفتی از نقاط مختلف کشور کرده و پس از ترکیب با بعضی از مواد ضایعاتی به عنوان حلالها، روغن روان گردان، مشتقات نفتی و هیدروکربن ... به کشور افغانستان صادر می کنند.

ابوترابی بیان داشت: طبق بررسی به عمل آمده، محموله توقیف شده به منظور صادرات به افغانستان ذخیره شده بود.