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۲۹ آبان ۱۳۹۰، ۹:۳۰

260 هزار لیتر نفت گاز از یک واحد تولیدی غیر فعال خراسان جنوبی کشف شد

260 هزار لیتر نفت گاز از یک واحد تولیدی غیر فعال خراسان جنوبی کشف شد

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان خراسان جنوبی گفت: 260 هزار لیتر نفت گاز از یک واحد تولیدی غیر فعال در خراسان جنوبی کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد واحدیان ابوترابی اظهار داشت: بر اساس گزارش دریافتی و بازدید مشترک با دستگاه های مرتبط از یکی از کارخانجات غیرفعال خراسان جنوبی، 260 هزار لیتر نفتگاز کشف و پس از صدور رای قضایی در انبار نفت بیرجند تخلیه شد.

وی افزود: با توجه به روند افزایشی صادرات مشتقات نفتی کشور به افغانستان، بعضی از شرکتها و صادرکنندگان با سوء استفاده از روش های مختلف اقدام به جمع آوری فرآورده های نفتی از نقاط مختلف کشور کرده و پس از ترکیب با بعضی از مواد ضایعاتی به عنوان حلالها، روغن روان گردان، مشتقات نفتی و هیدروکربن ... به کشور افغانستان صادر می کنند.

ابوترابی بیان داشت: طبق بررسی به عمل آمده، محموله توقیف شده به منظور صادرات به افغانستان ذخیره شده بود.

کد مطلب 1463963

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