آیت الله ممدوحی به رفع مشکلات روستای "چشمه مار" و "چم نوزه" تاکید کرد

آیت الله محمدحسن ممدوحی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هدف از انقلاب امام خمینی(ره) گسترش عدالت و برقراری عدل اسلامی در پهنه ایران عزیز بوده است.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: خداوند نعمت های بسیاری به ملت مسلمان ایران عطا فرموده اند، لذا وظیفه داریم این موهبت های الهی را به صورت یکسان و برابر بین هر شهروند ایرانی تقسیم کنیم.

آیت الله ممدوحی با اشاره به بعضی نارسایی ها در برخی از مناطق استان، گفت: این روزها در خبرگزاری مهر کرمانشاه و دیگر خبرگزاری ها و مطبوعات کشور و استان خبری از روستایی در کرمانشاه منعکس شده که در این گزارش از محرومیت ها و مشکلات اهالی این روستا سخن به میان آمده است.

وی افزود: روستاهای "چشمه مار" و "چم نوزه" نیز بخشی از استان کرمانشاه هستند و به طور قطع مسئولین اجرایی را مکلف به رسیدگی این مردمان مظلوم می کنم.

آیت الله ممدوحی تاکید کرد: مسئولان استان باید متوجه این امر باشند که مردم روستاهای مذکور، اگر هم اهل کرمانشاه نباشد، ایرانی و مسلمان هستند، پس به یاری و کمک این هموطنان بشتابند.

وی تصریح کرد: چرا فرزندان این روستاها باید از داشتن سواد خواندن و نوشتن محروم باشند، مگر تعلیم و تربیت برای همه مساوی و برابر نیست؟!.

آیت الله ممدوحی افزود: از مسئولان آموزشی استان درخواست داریم که نسبت به احداث مدرسه و دبستان برای کودکان این روستاها اقدام مقتضی داشته باشند.

وی گفت: از مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه نیز می خواهم بر اساس وظیفه قانونی خود از حیث ایجاد زیرساختهای دینی و فرهنگی در این روستاها، از هیچ گونه تلاشی فروگذار نباشند.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس خبرگان تاکید کرد: مدیرکل راه و ترابری استان کرمانشاه نیز باید برای احداث و ایجاد راه مواصلاتی به این روستا از هیچ گونه تلاشی فروگذار نباشند.

آیت الله ممدوحی تصریح کرد: از نظر بهداشتی نیز باید تمهیدات لازم برای مردم این مناطق اندیشیده شود تا در ایام سرد سال که تردد در این روستاها به سختی انجام می شود، مشکل خاصی برای اهالی روستاها به وجود نیاید.

وی افزود: در گزارش خبرنگار مهر از این روستا گفته شده بود که این روستا هیچ پلی برای رفت و آمد روستائیان ندارد که این معضل برای استان و منطقه باعث تاسف است و مدیران ارشد در اسرع وقت باید پل یا وسیله ارتباطی برای این مردم محروم ایجاد کنند.

این نماینده مجلس خبرگان گفت: خوشبختانه در این چند روز برخی از مسئولان ارشد استان نسبت به این قضیه واکنش مثبت نشان داده اند که این حرکت مسئولان کرمانشاه ستودنی و در خور توجه است.

وی تصریح کرد: چندروز پیش هم مهندس سلیمانی، دارابی و هیئت همراه از سوی منابع طبیعی استان کرمانشاه برای بررسی مشکلات این روستا، مستقیما" به منطقه سفر کردند که این حرکت آنها نیز ارزشی و اسلامی است.

آیت الله ممدوحی در پایان گفت: بنده هم به عنوان یک کرمانشاهی و نیز یک مسئول خدمتگزار، تلاشم را برای رفع معضلات این چند روستا انجام خواهم داد و در زمانی مناسب به این روستاها سفری خواهم داشت و از خبرگزاری مهر کرمانشاه برای انعکاس مشکلات و کاستی های استان تقدیر می کنم.