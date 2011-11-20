سهم شهرداری ها از بودجه استانی بسیار ناچیز است

قباد نعمتی با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سهم شهرداری ها از جمله شهرداری محمدشهر کرج از بودجه استانی بسیار کم و ناچیز است که امید می رود بیش از پیش مورد توجه مسوولان قرار گیرد.

وی افزود: شهر محمدشهر با بیش از یکصد هزار نفر جمعیت یکی از شهرهای تابعه شهرستان کرج است که در سال 75 پس از تجمیع 15 نقطه جمعیتی روستایی تبدیل به شهر شده است.

این مسئول با اشاره به اینکه این شهر به دلیل مهاجرپذیرت های بی رویه از زیرساخت های مناسبی برخوردار نیست، بیان کرد: با تشکیل شهرداری محمدشهر در سال 75، اعتبار این شهرداری قریب به 150 میلیون تومان بوده است که این رقم در سال 90 به 12 میلیارد و 650 میلیون تومان رسیده است.

وی یادآور شد: نگاه ویژه استانداری البرز به شهرهای این استان می تواند بارقه امید را در دل مردم و مدیران شهری برای اختصاص اعتبارات مورد نیاز که بتواند نوید بخش عمران و آبادانی باشد، روشن کند.

