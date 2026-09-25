به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته دفاع مقدس، رزمایش بزرگ اقتدار «جان‌فدایان» با حضور گسترده مردم و مسئولان در شهرستان ریگان برگزار شد؛ رزمایشی که با حضور اقشار مختلف مردم، بسیجیان و نیروهای انقلابی همراه بود و فضای شهرستان را رنگ و بوی حماسه و همبستگی بخشید.

در این رزمایش، مردم شهرستان‌های ریگان و گنبکی با حضور منسجم خود در کنار نیروهای بسیجی و انقلابی، بر اهمیت حفظ وحدت، انسجام و همدلی در جامعه تأکید کردند.

یکی از جلوه‌های قابل توجه این برنامه، حضور مردم شیعه و سنی در کنار یکدیگر بود؛ حضوری که نشان‌دهنده همدلی و انسجام مردم این منطقه و همراهی آنان در برنامه‌های ملی و مناسبت‌های مختلف است.

حضور مردم؛ پیام اصلی رزمایش «جان‌فدایان»

رزمایش «جان‌فدایان» در قالب برنامه‌های هفته دفاع مقدس برگزار شد و حضور گسترده مردم، به‌ویژه بسیجیان و نیروهای انقلابی، از بخش‌های اصلی آن بود.

این حضور، یادآور نقش مردم در دوران دفاع مقدس و مشارکت اقشار مختلف جامعه در دفاع از کشور است؛ مردمی که در سال‌های جنگ تحمیلی در کنار رزمندگان قرار گرفتند و امروز نیز با حضور در برنامه‌های گرامیداشت دفاع مقدس، یاد و خاطره شهدا و ایثارگران را زنده نگه می‌دارند.

فرمانده سپاه ریگان: مردم خالصانه پای کار آمدند

فرمانده سپاه شهرستان ریگان، با اشاره به برگزاری رزمایش بزرگ اقتدار «جان‌فدایان» اظهار کرد: این رزمایش حماسی در هفته دفاع مقدس با حضور گسترده مردم و نیروهای بسیجی برگزار شد و مردم با اخلاص و انگیزه در این برنامه پای کار آمدند.

سرهنگ عرفان موسی‌پور، افزود: حضور مردم در این رزمایش نشان‌دهنده روحیه انقلابی، همدلی و آمادگی آنان برای حضور در صحنه‌های مختلف است.

فرمانده سپاه ریگان با قدردانی از حضور اقشار مختلف مردم، مسئولان و بسیجیان در این برنامه گفت: از همه عزیزانی که خالصانه برای برگزاری این رزمایش پای کار آمدند، تشکر و قدردانی می‌کنم.

موسی‌پور، ادامه داد: هفته دفاع مقدس فرصت مناسبی برای بازخوانی فرهنگ ایثار، مقاومت و فداکاری است و برگزاری چنین برنامه‌هایی می‌تواند نسل جوان را با حماسه‌آفرینی‌های مردم و رزمندگان در دوران دفاع مقدس بیشتر آشنا کند.

وحدت مردم مهم‌ترین سرمایه شهرستان ریگان است

امام جمعه ریگان، نیز با اشاره به حضور گسترده مردم در رزمایش «جان‌فدایان» بر اهمیت وحدت و همدلی میان اقشار مختلف مردم تأکید کرد.

حجت‌الاسلام ابوالقاسم عباس‌زاده، حضور مردم شیعه و سنی در کنار یکدیگر را جلوه‌ای از انسجام اجتماعی شهرستان دانست و اظهار کرد: مردم ریگان در صحنه‌های مختلف نشان داده‌اند که با وجود تفاوت‌های مذهبی، در مسائل مربوط به کشور، امنیت و منافع ملی در کنار یکدیگر حضور دارند.

وی با اشاره به برگزاری رزمایش اقتدار «جان‌فدای ایران» در شهرستان ریگان، این برنامه را جلوه‌ای از همبستگی، اقتدار و آمادگی مردم عنوان کرد و افزود: حضور مردم در این رزمایش و برنامه‌های هفته دفاع مقدس، یادآور روزهایی است که مردم در کنار رزمندگان و نیروهای مسلح برای دفاع از کشور و انقلاب اسلامی در صحنه حضور داشتند.

امام جمعه ریگان همچنین بر ضرورت انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل جوان تأکید کرد و گفت: هفته دفاع مقدس فرصت مناسبی برای بازخوانی حماسه‌های ملت ایران و تبیین نقش مردم در دفاع از کشور است.

وحدت شیعه و سنی؛ جلوه‌ای از همدلی در ریگان

حضور مردم شیعه و سنی شهرستان ریگان در کنار یکدیگر در این رزمایش، از دیگر جلوه‌های این برنامه بود.

مردم این شهرستان با حضور مشترک خود نشان دادند که در موضوعاتی همچون دفاع از ایران، حفظ امنیت، وحدت و منافع ملی، در کنار یکدیگر قرار دارند.

رزمایش «جان‌فدایان» در ریگان در حالی برگزار شد که حضور گسترده مردم و نیروهای بسیجی، فضای متفاوتی را در این شهرستان ایجاد کرد و ظرفیت اجتماعی مردم منطقه در برنامه‌های ملی و مناسبتی به نمایش درآمد.

دفاع مقدس؛ روایت ماندگار ایستادگی ملت ایران

هفته دفاع مقدس فرصتی برای گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، ایثارگران و رزمندگان و همچنین بازخوانی رشادت‌های ملت ایران در دوران دفاع مقدس است.

برگزاری رزمایش بزرگ اقتدار «جان‌فدایان» نیز در همین چارچوب، جلوه‌ای از حضور مردم و نیروهای بسیجی را به نمایش گذاشت؛ حضوری که بر وحدت، همدلی و همراهی مردم در دفاع از کشور تأکید داشت.

این رزمایش با حضور اقشار مختلف مردم شهرستان‌های ریگان و گنبکی برگزار شد و مردم شیعه و سنی این منطقه با حضور در کنار یکدیگر، تصویری از همبستگی و انسجام اجتماعی را در هفته دفاع مقدس به نمایش گذاشتند.