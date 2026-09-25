جریمه عدم استفاده از پایانه فروشگاهی و حافظه مالیاتی اصلاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان امور مالیاتی کشور با اصلاح بخشنامه نحوه رسیدگی به جرائم موضوع بندهای «ب» و «پ» ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، نحوه اعمال جریمه و محرومیت از معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی در موارد عدم استفاده از پایانه فروشگاهی یا حافظه مالیاتی را تغییر داد.

بر اساس متن اصلاحی، در صورتی که مؤدیان مشمول در طول سال مالی یا مدت زمان الزام به انجام تکالیف مقرر در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، به‌طور کامل از پایانه فروشگاهی یا حافظه مالیاتی استفاده نکرده باشند، علاوه بر تعلق جریمه، مشمول محرومیت از برخی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی خواهند شد.

بر این اساس، جریمه عدم استفاده از پایانه فروشگاهی یا حافظه مالیاتی معادل ۱۰ درصد مجموع مبلغ فروش انجام‌شده از آن طریق یا ۲۰ میلیون ریال، هرکدام بیشتر باشد، تعیین شده است.

همچنین مؤدی متخلف در همان سال مالی از اعمال معافیت‌های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق‌های موضوع قانون مالیات‌های مستقیم محروم می‌شود؛ این حکم با رعایت ضوابط مقرر در بندهای «۱۰-۱» و «۱۰-۲» بخشنامه اعمال خواهد شد.

ثبت بخشی از فروش، مانع اعمال جریمه می‌شود

در تبصره اصلاحی، وضعیت مؤدیانی که تمام فروش خود را از مسیرهای خارج از سامانه انجام نداده‌اند، به‌طور جداگانه تعیین تکلیف شده است.

بر این اساس، اگر مؤدی در سال مالی مربوط یا در مدت زمان الزام به رعایت تکالیف قانون، برای بخشی از فروش خود صورتحساب الکترونیکی را از طریق سامانه مؤدیان صادر و ثبت کرده باشد، بابت عدم استفاده از پایانه فروشگاهی یا حافظه مالیاتی مشمول مقررات بند «ب» ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان نخواهد شد.

همچنین اگر بخشی از فروش مؤدی از طریق دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی که به‌عنوان پایانه فروشگاهی مورد استفاده قرار می‌گیرند، انجام شده باشد، عدم استفاده از پایانه فروشگاهی یا حافظه مالیاتی مشمول حکم مذکور نخواهد بود.

به این ترتیب، در متن اصلاحی میان مؤدیانی که در طول دوره مشمولیت به‌طور کامل از پایانه فروشگاهی یا حافظه مالیاتی استفاده نکرده‌اند و مؤدیانی که بخشی از فروش خود را از مسیرهای مورد تأیید ثبت و انجام داده‌اند، تفکیک صورت گرفته است.