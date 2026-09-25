به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رحمانیان سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور، درباره فلسفه آییننامه دورکاری و تصویب آن در سال ۱۳۸۹ گفت: فلسفه آییننامه دورکاری، افزایش بهرهوری، انعطاف کاری و کاهش رفتوآمد است و دورکاری یکی از مؤلفههای دولت الکترونیک محسوب میشود. آییننامه دورکاری کارکنان از سال ۱۳۸۹ به جای اینکه صرفا یک راهکار رفاهی باشد، بخشی از پروژه دولت الکترونیک بود و بر اساس آن، وظایف محوله کارکنان میتوانست بدون حضور فیزیکی و برای یک دوره مشخص انجام شود.
رحمانیان در مصاحبه رادیویی با بیان اینکه قانون دورکاری اجرا شده، اما به صورت کامل این اتفاق رخ نداده، اظهار کرد: دلایل مختلفی برای این موضوع وجود دارد. ما ضعف قانونی نداریم و این قانون در سال ۱۳۸۹ تصویب شده و تمام جنبهها را در نظر گرفته است، اما از یک طرف زیرساخت دیجیتال ما هنوز به بلوغ لازم نرسیده و از طرف دیگر، فرهنگ حضور وجود دارد و برخی مدیران با این قالب ذهنی فعالیت میکنند که کارمند باید جلوی چشم مدیر باشد. همچنین نظام عملکردی مبتنی بر داده و عملکرد را بهطور کامل در اختیار نداریم.
وی ادامه داد: این قانون در سال ۱۳۸۹ تصویب شد، اما برای اولین بار در سال ۱۳۹۷ و با شروع کرونا به شکل گستردهتری عملیاتی شد. برای اینکه اجرای دورکاری سلیقهای نباشد، گفته شد کارکنان باید برای مدت شش ماه دورکار باشند تا عملکرد آنها ارزیابی شود و تصمیمگیریها مبتنی بر سابقه و سلیقه نباشد.
سخنگوی سازمان اداری و استخدامی با اشاره به اصلاحات انجامشده در سال ۱۳۹۷ نیز گفت: اصلاحات در سال ۱۳۹۷ انجام شد و ساختار حکمرانی دورکاری نیز طبق مصوبه کارگروه اجرایی، یکسری اختیارات بیشتری به رئیس هر دستگاه داد تا بتواند برای تعیین مشاغل قابل دورکاری، شاخصهای لازم را تعیین کند.
رحمانیان درباره آمار کارکنان دولت نیز گفت: آماری که ما در سامانه داریم درست است، اما استفاده از نیروهای شرکتی و نیروهای موردی نیاز دارد که آمار دقیقتر شود.
او درباره راهکارهای مدیریت دورکاری با توجه به گستردگی سازمان اداری کشور نیز اظهار کرد: با توجه به چالشهایی که وجود دارد، باید راهکارها را در نظر گرفت. ما باید سازوکار نظارتی را تنظیم کنیم و این کار را نیز انجام دادهایم. در حاشیه آخرین جلسه هیات دولت در هفته گذشته، معاون رئیسجمهور طرح و بررسی این موضوع را برای ابلاغ به دولت ارائه دادند تا بتوانیم هفته آینده بخشنامهای داشته باشیم که بتواند یکسری مؤلفههای دیگر که ناظر بر چالش های اجرا بوده را نیز اضافه کنیم.
وی با تاکید بر ضرورت فرهنگسازی درباره دورکاری، گفت: بخش فرهنگسازی و نگاه فردی و نگاه مدیران به دورکاری نیز نیاز به کار و الگوسازی دارد. مدل بهینهای که مد نظر دولت است، یک حالت ترکیبی از فعالیت حضوری و دورکاری است. ضمن اینکه ما باید نگاه خود را از «حضور» به «بهرهوری و نتیجه فعالیتها» یعنی خروجیها معطوف کنیم.
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