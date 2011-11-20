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۲۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۱۵

قالیباف خبر داد:

طراحی پروژه های بوستان ولایت / افتتاح خط 3 مترو تهران در سال 91

طراحی پروژه های بوستان ولایت / افتتاح خط 3 مترو تهران در سال 91

شهردار تهران با اشاره به اینکه پروژه های بوستان ولایت در حال طراحی است، گفت: طراحی بخشهای دیگر بوستان ولایت حدود 18 ماه زمان می برد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر قالیباف روز یکشنبه در مراسم افتتاح 55 پروژه شهری در منطقه 19 با اشاره به طرحهای توسعه ای بوستان ولایت گفت: طراحی پروژه های بوستان ولایت 18 ماه زمان می برد اما بعد از آماده سازی قطب تفریحی - فرهنگی تهران می شود.

وی ادامه داد: تبدیل پادگان قلعه مرغی به یک بوستان کار بسیار بزرگی بود اما این ابتدایی ترین گامی است که برای مجموعه بوستان ولایت برداشته شد و بسیار مهم بود که 300 هکتار محیط نظامی به فضای فرهنگی و تربیتی تبدیل شد و امروز کسانی که در کنار بوستان ولایت زندگی می کنند قدر آن را می دانند.

قالیباف در ادامه به افتتاح خط 3 مترو تهران در سال 91 اشاره کرد و گفت: این خط از خیابان آیت الله سعیدی شروع شده و با گذر از منطقه 19 به سمت میدان راه آهن رفته و پس از طی خیابان ولی عصر(عج) به خیابان شهید بهشتی می رسد و با عبور از بزرگراههای رسالت، شهید صیاد شیرازی، شهید بابایی و ازگل به شهید محلاتی می رسد که اولویت ما این بوده که این پروژه را از جنوب شهر بهره برداری کنیم.

شهردار تهران با اشاره به اینکه بعد از خط 1 و 2 مترو تهران که به اتمام رسیده، خط 4 نیز روزهای نهایی خود را طی می کند، گفت: این خط هم اکنون از شرق تهران (میدان شهید کلاهدوز) تا غرب پایتخت (میدان آزادی) رفته و در دو تا سه ماه آینده به فرودگاه، شهرک اکباتان و منطقه 22 متصل می شود.

وی ادامه داد: در گذشته مردم تهران به خصوص مناطق 15،16،17،18 و 19 تنها درخواستشان از ما نظافت و جمع آوری زباله بود و روزهایی را سپری کردیم که مردم منطقه 19 به صورت جزیره ای و محله ای زندگی می کردند و ارتباطات خوب و حتی دسترسی محلی راه و جاده ای نداشتند و برای حرکت از شرق به غرب و از شمال به جنوب مسیر مشخصی نداشتند ولی امروز می بینیم که چه اتفاقاتی در این حوزه افتاده است..

کد مطلب 1464466

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