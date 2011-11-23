به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین محمدزاده مدیر شبکه شبکه رادیویی قرآن اعلام کرد: رادیو قرآن محرم امسال با ویژه برنامه های اشراق، قرآن کربلا، شمع روشن، چراغ هدایت و برنامه های ترکیبی تاسوعا و عاشورای حسینی و زیارت وارث میهمان خانه های عزادارن سالار شهیدان عالم می شود.



وی گفت: برنامه ترکیبی نمایشی "قرآن کربلا" که در 13 قسمت 45 دقیقه ای تولید شده است از جمله برنامه هایی است که از روز نخست تا سیزدهم محرم حسینی هر روز از ساعت 10 و 10 دقیقه روی آنتن رادیو قرآن می رود و آیتم های مختلفی دارد.



محمدزاده افزود: " شمع روشن" نیز با محور شرح و تفسیر آیات جهاد و شهادت با تاکید بر محور حفظ آیات مذکور از ابتدا تا سیزدهم محرم هر روز از ساعت 18 و 5 دقیقه به سمع مخاطبان می رسد.

وی درخصوص برنامه "چراغ هدایت "گفت: ویژه برنامه "چراغ هدایت" شامل مجموعه سخنرانی های حجت السلام شجاعی از ابتدای محرم حسینی به مدت 13 روز از ساعت 20 و 30 دقیقه روی آنتن می رود.



محمدزاده ادامه داد: ویژه برنامه "اشراق" با تاکید بر محورهای عرفانی واقعه تاریخی عاشورا که از یکم محرم به مدت یک ماه هر شب از ساعت 21 و 10 دقیقه روی آنتن می رود و به مباحث مختلف از جمله ابعاد قیام امام حسین(ع) می پردازد.



مدیر شبکه رادیویی قرآن با اشاره به لزوم آشنایی مخاطب با خطبه های قرآنی امام حسین (ع) گفت: برای آشنایی مخاطبان با فلسفه عاشورا و خطبه های قرآنی امام حسین ویژه برنامه "سلوک سرخ" شامل مستندات قرآنی خطبه های امام حسین (ع) در طول سفر به کربلا تهیه شده است که در طول ماه محرم هر روز از ساعت 16 و 5 دقیقه پخش می شود.



محمدزاده با اعلام پخش روزانه زیارت وارث در طول ماه محرم از ساعت 6 و 10 دقیقه صبح عنوان کرد: علاوه بر این ویژه برنامه های ترکیبی در تاسوعا و عاشورای حسینی با آیتم های متنوع همچون کارشناسی، تلاوت آیات نورانی وحی، مداحی، عبرت های عاشورا، ولایت پذیری و ایثار و جانبازی از ساعت 10 و 10 دقیقه صبح روی آنتن رسانه ملی می رود.



وی با اشاره به واقع شدن شهادت حضرت سجاد (ع) در ماه محرم حسینی یادآور شد: همزمان با سالروز شهادت امام چهارم شیعیان (ع) نیز ویژه برنامه ای با محور زندگی و سلوک عارفانه این امام بزرگوار از ساعت 10 و 10 دقیقه به سمع مخاطبان شبکه رادیویی می رسد.