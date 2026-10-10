استان اردبیل آماده برگزاری انتخابات شوراها است

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در نشست ستاد انتخابات استان اظهار کرد: تعامل خوبی بین هیأت‌های اجرایی و نظارت وجود دارد و استان از آمادگی لازم برای برگزاری انتخابات برخوردار است.

وی افزود: یک‌هزار و ۵۴۰ شعبه در سطح استان اردبیل پیش‌بینی شده و این دوره انتخابات به‌صورت الکترونیکی برگزار و آموزش‌های متناسب با آن به‌طور مستمر انجام می‌شود.

استاندار اردبیل با بیان اینکه چهار شاخص سلامت، امنیت، رقابت سالم و مشارکت، مورد تأکید در هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا است، تصریح کرد: باید تمامی عوامل انتخابات اصل بی‌طرفی را در خصوص نامزدهای انتخابات رعایت کنند.

امامی یگانه تأکید کرد: فرمانداران در شهرستان‌ها با برقراری ارتباطات در بین گروه‌های اجتماعی، زمینه مشارکت حداکثری و رقابت سالم کاندیداها برای انتخاب افراد اصلح را فراهم کنند.

وی بیان کرد: در ۳۵ شهر استان اردبیل انتخابات برگزار می‌شود و نسبت به دوره گذشته ۳۳درصد افزایش ثبت‌نام داریم.

استاندار اردبیل گفت: در یک‌هزار و ۹۴ نقطه روستایی هم انتخابات شوراهای اسلامی روستا برگزار می‌شود که در این دوره نسبت به دوره قبل ۱۴درصد افزایش ثبت‌نام داریم.

وی افزود: تمامی نقاط شهری و روستایی به حدنصاب لازم برای برگزاری انتخابات رسیده‌اند و جزو استان‌هایی هستیم که تأیید صلاحیت به‌طور شایسته و بالاترین درصد انجام شده است.

استاندار اردبیل اظهار کرد: آمادگی‌های لازم برای برگزاری انتخابات در استان فراهم است که به محض اعلام زمان انتخابات از سوی وزارت کشور، فرآیند برگزاری آغاز می‌شود.

گفتنی است نشست ستاد انتخابات استان اردبیل با حضور هیأت اجرایی، هیأت نظارت و فرمانداران برگزار شد و آخرین وضعیت آمادگی استان برای برگزاری انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا مورد ارزیابی قرار گرفت.