جزئیات ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی/ شرط استادیاری دارندگان مدرک دکتری

به گزارش خبرنگار مهر، سعید رضایی در گردهمایی دانشجویان بورس دکترای داخل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با اشاره به 2 ارتقاء افقی و عمودی اعضای هیئت علمی گفت: اعضای هیئت علمی پس از استخدام و جذب جهت تثبیت، رشد و ارتقاء خود نیازمند آشنایی با دو شکل از ارتقاء یعنی ارتقای افقی و عمودی هستند چرا که این دو در سایر مراحل از جمله راتبه تحصیلی، تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی، احتساب سابقه، تبدیل وضعیت رسمی قطعی و ارتقاء به مراتب بالاتر همچون دانشیاری و استادی نقشی اساسی را ایفا می کند.

وی با اشاره به تعاریف ارتقاء افقی گفت: ارتقاء افقی یا ترفیع سالیانه برگرفته از ارزیابی انجام فعالیت ها و وظایف عضو در طول یک سال کاری در زمینه های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجرایی است.

معاون مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه وزارت علوم درباره تعریف ارتقاء عمومی اعضای هیئت علمی خاطرنشان کرد: ارتقای عمودی که حاصل ارزیابی جامع از انجام فعالیت های فراتر از وظایف معمول عضو و جهت افزایش توانمندی در زمینه های آموزشی، توسعه و گسترش پژوهش تا حد شکستن مرزهای دانش در حوزه تخصصی امرپژوهش و توجه به غنا بخشیدن و تعمیق مبانی ارزشی، ملی و انقلابی همچنین ایجاد روحیه خودباوری در دانشجویان در زمینه های فرهنگی و همکاری در امور اجرایی دانشگاه بر اساس اعلام نیاز مدیریت کلان دانشگاهی است.

وی اضافه کرد: شناسنامه علمی هر عضو مبین وضعیت وی بر اساس این شاخص ها است و در تمامی مراحل تبدیل وضعیت و یا ارتقاء فرد نقش اصلی را ایفا می کند.

به گفته رضایی اعضای هیئت علمی برای انجام این مراحل باید با روش ها و مراحل بررسی شناسنامه علمی خویش و نحوه تکمیل مدارک که نیازهای اصلی جهت انجام مراحل رسیدگی به وضعیت آنان در 5 بخش تغییر وضعیت به رسمی - آزمایشی، احتساب فعالیت های آموزشی، پژوهشی و اجرایی دوران پیمانی و یا قبل از تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی، تبدیل وضعیت استخدامی به رسمی قطعی، ارتقاء مرتبه به استادیاری با اخذ مدرک دکترای و ارتقاء مرتبه به استادیاری بدون اخذ مدرک دکترای و ارتقاء مرتبه به دانشیاری و استادیاری است، آشنا باشند.

وی با اشاره به بخش هایی از تبدیل وضعیت رسمی آزمایشی گفت: هیئت اجرایی جذب دانشگاه یا موسسه محل خدمت فرد متقاضی عضویت در هیئت علمی باید پرونده وی را بر اساس دستورالعمل اجرایی هیئت مرکزی جذب وزارت متبوع بررسی و در صورت احراز شرایط لازم به دبیرخانه هیئت مرکزی جذب وزارت متبوع ارسال کند.

معاون مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه وزارت علوم درباره احتساب فعالیت های آموزشی پژوهشی و اجرایی دوران پیمانی و یا قبل از تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی تاکید کرد: پس از تایید حکم رسمی آزمایشی، کمیته منتخب مستقر در دانشگاه یا موسسه محل خدمت عضو هیئت علمی به استناد ماده 10 آئین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی و بر اساس دستورالعمل اجرایی آئین نامه خدمت موظف و اعطای ترفیع اعضای هیئت علمی آموزشی و پژوهشی صورتجلسه احتساب سابقه را در خصوص وی تکمیل و در صورت احراز شرایط به همراه مدارک مورد نیاز در کمیسیون تخصصی مربوطه ارسال می کند.

به گفته رضایی برای تبدیل وضعیت استخدامی به رسمی قطعی، هیئت اجرایی جذب دانشگاه یا موسسه محل خدمت عضو هیئت علمی باید بر اساس دستورالعمل اجرایی و تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی پرونده متقاضیان را بررسی و جهت تایید نهایی به دبیرخانه هیئت مرکزی جذب وزارت علوم ارسال کند.

وی اظهار داشت: پس از اخذ مجوزهای مربوطه از هیئت مرکزی جذب وزارت علوم باید حکم رسمی قطعی توسط دانشگاه یا موسسه محل خدمت صادر و به همراه برخی مدارک به مرکز جذب وزارت علوم ارسال کند.

رضایی در ارتباط با ارتقاء مرتبه به استادیاری با اخذ مدرک دکترای گفت: پس از اخذ مدرک دکترای توسط عضو هیئت علمی در صورتی که فرد با موافقت محل خدمت و صدور ماموریت تحصیلی توسط دانشگاه محل خدمت موفق به اخذ مدرک دکتری شده باید حکم استادیاری توسط دانشگاه محل خدمت صادر و ارسال شود.

معاون مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه وزارت علوم در این باره به برخی نکات اشاره کرد و گفت: در صورت اعطای ترفیعات دوران ماموریت تحصیلی با ارائه گواهی پیشرفت تحصیلی احکام ترفیعات با تاریخ اجرای حکم ماموریت تحصیلی توسط موسسه یا دانشگاه مربوطه ارسال شود. تاریخ اجرای حکم استادیاری با اخذ مدرک دکترای تاریخ اجرای حکم انتصاب و شروع بکار پس از اخذ مدرک دکترای است.

وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به ارتقاء مرتبه به استادیاری بدون اخذ مدرک دکترای و ارتقاء مرتبه به دانشیاری و استادی گفت: در این ارتقاء باید فرم های آئین نامه توسط متقاضی تکمیل و تحویل کمیته منتخب داده شود. در صورت احراز شرایط مندرج در آئین نامه ارتقاء و تایید آن در کمیته منتخب پرونده جهت بررسی در کمیسیونهای تخصصی و هیئت ممیزه مرکزی به مرکز جذب ارسال می شود.