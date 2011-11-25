دانشجویان بسیجی در تولید علم پیشگام باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث نیازآذری در جلسه شورای فرهنگی دانشگاه، از بسیج به عنوان یادگار ماندگار حضرت امام خمینی (ره) یاد کرد و گفت: صیانت و توسعه فرهنگ بسیج در بین اساتید و دانشجویان تحرک و تلاش و پویایی را به همراه دارد چرا که فرهنگ بسیج، فرهنگ جهاد و ایثار و گذشت و پایداری است.

وی از دفتر فرهنگ اسلامی و بسیج دانشجویی خواست تا جهت توسعه فرهنگ بسیجی در جامعه دانشگاهی تلاش بیشتری کنند.

نیازآذری، نقش بسیج را در عرصه های مختلف ستودنی دانست و تاکید کرد: امروز دانشجویان بسیجی باید در جنبش نرم‌افزاری و تولید علم پیشگام باشند و دانشگاه از توانمندی‌های ارزشمند بسیجیان بیشتر بهره ببرد.

در این جلسه، در مورد برگزاری مراسم سوگواری ایام محرم، برپایی نمایشگاه کاریکاتور بیداری اسلامی، عصری با شعر با موضوع محرم، برگزاری مسابقات قرآن و عترت، برگزاری کارگاه آموزشی ویژه مدیران فرهنگی منطقه سه، تشکیل کانون فرهنگی حجاب و عفاف و برگزاری همایش منطقه ای حجاب و عفاف در واحد ساری بحث و تبادل نظر شد.

محمد اسماعیل جوادی، رئیس دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی ساری، استقبال اساتید، دانشجویان و کارکنان را از مسابقات قرآن و عترت بی نظیر خواند و گفت: بیش از هزار نفر از اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی ساری برای شرکت در مسابقات قرآن و عترت ثبت نام کردند.