به گزارش خبرگزاری مهر، در متن اطلاعیه روابطعمومی سازمان تأمیناجتماعی، آمده است: با عذرخواهی از تاخیر پیشآمده که ناشی از محدودیتهای تأمین منابع مالی و شرایط دشوار ناترازی منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی بوده است، به اطلاع میرساند؛ پرداخت معوقات مابهالتفاوت افزایش حقوق سالیانه و مرحله سوم متناسبسازی مربوط به فروردین ۱۴۰۵ برای حدود پنج میلیون و ۳۰۰ هزار بازنشسته و مستمریبگیر، از عصر دوشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۵، آغاز میشود.
این پرداختها به ترتیب حروف الفبا، به صورت مستمر و تدریجی، نهایتا تا پایان شهریور از طریق بانکهای عامل به اتمام خواهد رسید.
همچنین در خصوص زمانبندی پرداخت معوقات مابهالتفاوت اردیبهشت ماه نیز متعاقبا اطلاعرسانی رسمی انجام خواهد شد.
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