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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۲۵

اطلاعیه تأمین اجتماعی درباره زمان‌بندی پرداخت معوقات بازنشستگان

اطلاعیه تأمین اجتماعی درباره زمان‌بندی پرداخت معوقات بازنشستگان

روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، در خصوص زمانبندی پرداخت معوقات مابه‌التفاوت افزایش حقوق و مرحله سوم متناسب‌سازی مربوط به فروردین ۱۴۰۵ بازنشستگان و مستمری‌بگیران، اطلاعیه‌ای صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن اطلاعیه روابط‌عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، آمده است: با عذرخواهی از تاخیر پیش‌آمده که ناشی از محدودیت‌های تأمین منابع مالی و شرایط دشوار ناترازی منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی بوده است، به اطلاع می‌رساند؛ پرداخت معوقات مابه‌التفاوت افزایش حقوق سالیانه و مرحله سوم متناسب‌سازی مربوط به فروردین ۱۴۰۵ برای حدود پنج میلیون و ۳۰۰ هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر، از عصر دوشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۵، آغاز می‌شود.

این پرداخت‌ها به ترتیب حروف الفبا، به صورت مستمر و تدریجی، نهایتا تا پایان شهریور از طریق بانک‌های عامل به اتمام خواهد رسید.

همچنین در خصوص زمان‌بندی پرداخت معوقات مابه‌التفاوت اردیبهشت ماه نیز متعاقبا اطلاع‌رسانی رسمی انجام خواهد شد.

کد مطلب 6933177
حبیب احسنی پور

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    نظرات

    • بازمانده IR ۱۷:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
      59 3
      پاسخ
      سلام تازه بعد 6 ماه تاخیر، بی ارزش شدن معوقات، فقط مال فروردین ماه پرداخت کنین تمام بازنشسته ها همون اول سال افزایش حقوق گرفتن خوردنشو تمام شد چرا این همه تفاوت واقعا متاسفم
    • حسین IR ۱۷:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
      57 1
      پاسخ
      واقعا که صدقه می خوان بدهند بعد از شش ماه من بازنشسته ۳۲ سال جوانیم و گذاشتم برای امروز که شرمنده خانواده نبا شم متاسفانه باید بگم مرگ بهتر از این زندگی است
    • ارمان IR ۰۲:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
      8 2
      پاسخ
      هنوز که خبری نشده ندادن
    • مهران مراد IR ۱۰:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
      6 1
      پاسخ
      من میگم مابه‌التفاوت رو اصلن پرداخت نکنید حقوق بعدی وبعدی تا زنده هستیم رو هم ندید خودتون نوش جان کنید ما میریم سر سفره خالی لنگ میبندیم..
    • یاوری IR ۱۰:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
      7 0
      پاسخ
      ضمن تشکر از شما اگر امکانش هست دو تا از اول حروف الفبا و دو تا از اخر حروف الفبا برای واریز انتخاب گردد
    • بازنشسته IR ۱۳:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
      8 0
      پاسخ
      سلام حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی رو چهار روزه پرداخت میکنید ولی معوقه ها رو تا آخر شهریور طولش میدید بااین گرونی که امروز با فردا فرق میکنه خسته نباشید مسئولان
    • اسماعیل IR ۱۳:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
      12 1
      پاسخ
      کجاواریزشد فقط تبلیغ میکنید حرف می‌زنید یکبارهم شدعمل کنید
    • مهدی IR ۱۵:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
      5 0
      پاسخ
      واقعا خجالت بکشید بعد از پرداخت خرداد هم گفتید برای معوقات اطلاع رسانی میکنیم اطلاع رسانی رسید به نهم شهریور آیا تامین اجتماعی حاضر است جریمه ای که خود بابت تاخیر پرداخت کارفرما میگیرد را به بازنشستگان هم پرداخت کند یا سیاست تامین اجتماعی یک بام و دو هواس
    • ناشناس IR ۱۵:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
      5 0
      پاسخ
      تازه به امید خدا الان طبق الفبا تا آخر شهریور طول می‌کشه.
    • حسن علی اکبری IR ۰۳:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۱
      4 0
      پاسخ
      سلام الان من چی بگم آیا کسی هست حرف منو گوش دهد؟ بخدا که نه. فرض کنیم افزایش حقوق رو از اول دادین...چی شده ما پولداریم ؟ ما گرفتار نیستیم؟ با این حجم تورم ..که حقوقمون کفاف ده روز رو بیشتر نمیده..باید چیکار کنیم ؟؟؟ کاشکی شما مسئولین ما ملت بازنشسته از کار افتاده وکارگر رو درک کنید وافزایش حقوق رو برابر با گرانی ها ..بالا ببرید خواهش میکنم کاری کنید مردم زیر فشار بار تورم له شدن
    • حسن علی اکبری IR ۰۳:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۱
      5 1
      پاسخ
      سلام ای کاش نظرات خونده میشد و مشکل ما مردم فقیر وبیچاره حل میشد... کاشکی میشد....ولی صد افسوس.
    • Ziba AT ۰۱:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۲
      4 1
      پاسخ
      چرا همیشه از الف شروع میشه این درست نیست یک حرف از اول ویک حرف از اخر باید باشه
    • علی IR ۰۱:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۲
      2 0
      پاسخ
      اینطور که اینها پیش میرن. تا پرداخت کنند شش ماه دیگه گذشته. هر دو روز. یک حرف. الفبا. واقعا خجالت نمیکشن
    • جعفر IR ۰۰:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۳
      2 0
      پاسخ
      تفاوت زمان پرداخت حقوق و یا معوقات مربوط به حروف انف با شین چند قرن است
    • IR ۱۱:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۳
      1 0
      پاسخ
      خسته نباشید چقدر خدمت میکنن اقای رییس ممنونیم اززحمات شبانه روزتان که پیگیری کردین تاهرروز مال چند نفرو بریزند

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