به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان غروب دوشنبه در نخستین جلسه برنامه‌ریزی و هماهنگی رویداد «میدان‌ یار» که در فرمانداری سمنان با اشاره به ظرفیت‌های اجتماعی شهرستان اظهار کرد: سمنان آمادگی لازم برای برگزاری موفق این رویداد را دارد و دستگاه‌های اجرایی شهرستان برای اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده همکاری و همراهی لازم را خواهند داشت.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های مردمی افزود: بهره‌گیری از توان و مشارکت مردم در کنار هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی می‌تواند روند تحقق اهداف رویداد «میدان‌یار» را تسریع کند و زمینه حضور مؤثرتر مردم در برنامه‌های اجتماعی را فراهم آورد.

فرماندار سمنان، تقویت مشارکت مردمی و حفظ انسجام اجتماعی را از اهداف اصلی این رویداد عنوان کرد و یادآور شد: «میدان‌ یار» می‌تواند زمینه‌ای برای استمرار حضور و نقش‌آفرینی مردم، تقویت آموزش‌های امدادرسانی و خود امدادی و افزایش روحیه امید و اقتدار در جامعه باشد.

صمیمیان همچنین بر ضرورت گسترش مشارکت اقشار مختلف جامعه تأکید کرد و ادامه داد: تقویت ارتباط میان مردم و مجموعه‌های مسئول و جلوگیری از اثرگذاری حاشیه‌ها بر انسجام جامعه، از محورهای مهمی است که باید در اجرای این رویداد مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه شرایط امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقویت همدلی و همراهی اجتماعی است، تصریح کرد: باید ظرفیت‌های موجود به شکل منسجم و هدفمند در مسیر افزایش اعتماد، مشارکت و هم افزایی میان مردم و مسئولان به کار گرفته شود.

فرماندار سمنان در پایان بر ضرورت پشتیبانی همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی و فرمانداری‌ها از برنامه‌های مردمی تأکید کرد و افزود: مشارکت مردم باید در قالب برنامه‌های منظم، هدفمند و موثر استمرار پیدا کند تا بتوان از این ظرفیت ارزشمند برای تقویت انسجام اجتماعی و افزایش آمادگی جامعه بهره گرفت.