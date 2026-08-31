به گزارش خبرنگار مهر، محمود مسگری بعدازظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: مدیران در هفته دولت باید دستاوردها و اقدامات خود را به مردم ارائه کنند و در عین حال از طرح مباحثی که زمینه اختلاف و تنش در جامعه را فراهم می‌کند، پرهیز داشته باشند.



وی با اشاره به برخی اظهارات مطرح‌شده در یک مصاحبه مطبوعاتی درباره آرامستان نو در مجاورت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) افزود: این مجموعه که به آرامستان حضرت آیت‌الله حائری یزدی نیز شهرت دارد، طی سال‌های گذشته از وضعیت مناسبی برخوردار نبود و ضرورت ساماندهی و بهسازی آن بارها مورد توجه مدیران و مسئولان استان قرار گرفته بود.



سخنگوی شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه اقدامات مدیریت شهری در این محدوده با رویکرد ساماندهی محیط و ارتقای وضعیت آرامستان دنبال شده است، گفت: هم‌زمان با اجرای پروژه‌های عمرانی در محدوده خیابان شهید صدر، موضوع بهسازی این مجموعه نیز در دستور کار قرار گرفت.



مسگری ادامه داد: در جریان اجرای طرح‌های عمرانی، برخی املاک و مغازه‌های مزاحم پیرامون این محدوده از سوی مدیریت شهری تملک شد و دستگاه‌های مختلف نیز در چارچوب اقدامات اجرایی خود برای ساماندهی و بهسازی محیط همکاری داشتند.



هیچ مدیری به دنبال تصرف بقعه نبوده است



وی با انتقاد از برخی ادعاها مبنی بر تلاش مدیران شهری برای تصرف بخشی از بقعه افزود: مطرح کردن چنین موضوعی به صورت کلی و بدون مشخص کردن افراد یا مدیرانی که ادعا می‌شود چنین قصدی داشته‌اند، قابل قبول نیست.



سخنگوی شورای اسلامی شهر قم گفت: لازم می‌دانم در این زمینه از مدیران گذشته و فعلی شهرداری دفاع کنم، چراکه هیچ‌کس در مدیریت شهری با هدف تصرف بقعه وارد این موضوع نشده بود و اساساً رویکرد موجود، بهسازی مجموعه‌ای بود که وضعیت آن برای مردم و شهروندان نیز قابل مشاهده بود.



مسگری با اشاره به پیگیری موضوع ساماندهی آرامستان نو در دوره‌های مختلف مدیریتی استان افزود: این مسئله تنها به یک مقطع زمانی محدود نبوده و از دوره استانداری‌های پیشین نیز مورد پیگیری قرار داشته است و مجموعه‌هایی همچون سازمان بهسازی و شهرداری منطقه هفت نیز در مسیر رسیدگی به وضعیت این محدوده فعالیت کرده‌اند.



ساماندهی آرامستان برای حفظ شأن مدفونان است



سخنگوی شورای اسلامی شهر قم با اشاره به جایگاه مذهبی و تاریخی این آرامستان گفت: بسیاری از مدیران و خانواده‌های بومی این شهر با این مجموعه و پیشینه آن آشنایی دارند و نمی‌توان چنین القا کرد که دیگران نسبت به حرمت قبور مؤمنان و بزرگان مدفون در این مکان بی‌تفاوت بوده‌اند.



مسگری افزود: وضعیت آرامستان‌هایی که در مجاورت بقاع متبرکه قرار دارند، قابل بررسی و مقایسه است و در این میان توجه به نحوه نگهداری و حفظ حرمت قبور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.



وی همچنین به موضوع مبالغ مربوط به برخی قبور اشاره کرد و گفت: درباره قبوری که بعضاً افراد یا خانواده‌ها نسبت به آن‌ها مالکیت داشته و بستگانشان در آن مکان دفن شده‌اند، مبالغ قابل توجهی مطرح می‌شود که نیازمند بررسی و شفاف‌سازی است.



سخنگوی شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: مدیران اوقاف در برخی موارد تصمیم‌گیری درباره این موضوعات را به هیئت امنا منتسب می‌کنند و ضروری است مشخص شود مبالغ و ارقام مطرح‌شده بر چه مبنایی تعیین و جابه‌جا می‌شود.



درخواست ساخت مجموعه اقامتی در تفاهم‌نامه مطرح شده بود



مسگری با اشاره به مفاد تفاهم‌نامه‌های مرتبط با این مجموعه گفت: در مقطعی درخواست‌هایی از سوی مجموعه اوقاف برای ایجاد یک مجموعه اقامتی در بخشی از محدوده آرامستان مطرح و این موضوع نیز در تفاهم‌نامه مورد اشاره قرار گرفته بود.



وی افزود: این موضوع این پرسش را مطرح می‌کند که اگر هرگونه اقدام عمرانی در محدوده آرامستان به معنای تعرض به قبور مؤمنان تلقی می‌شود، درخواست احداث مجموعه اقامتی در بخشی از این محدوده چگونه باید مورد ارزیابی قرار گیرد.



سخنگوی شورای اسلامی شهر قم با تأکید بر ضرورت توجه به شخصیت‌های برجسته مدفون در آرامستان نو اظهار کرد: به دعوت یکی از علمای برجسته شهر، مجموعه‌ای شامل پنج جلد کتاب درباره شخصیت‌هایی که در این آرامستان دفن شده‌اند، به بنده اهدا شد و با مطالعه آن‌ها بیش از پیش مشخص شد که بزرگان ارزشمندی در این مجموعه آرمیده‌اند.



مسگری گفت: متأسفانه شأن برخی از این شخصیت‌ها و بزرگان در دوره‌های گذشته به‌درستی مورد توجه قرار نگرفته بود و امروز یکی از اقدامات در دست پیگیری، شناسایی و نقطه‌گذاری قبور شخصیت‌های شاخص این مجموعه است تا زمینه معرفی و حفظ حرمت آنان فراهم شود.



مدیران از طرح مباحث اختلاف‌زا پرهیز کنند



وی افزود: هدف از ساماندهی این مجموعه باید حفظ هویت تاریخی و مذهبی آن و پاسداشت شخصیت‌هایی باشد که در این مکان مدفون هستند و تلاش شود قبور شاخص و بزرگان به‌درستی شناسایی و مورد احترام قرار گیرند.



سخنگوی شورای اسلامی شهر قم با اشاره به توصیه‌های مقام معظم رهبری درباره ضرورت حفظ انسجام در جامعه گفت: در شرایط کنونی کشور، همه مدیران باید نسبت به پرهیز از بیان مطالبی که می‌تواند موجب اختلاف و دوقطبی‌سازی شود، توجه جدی داشته باشند.



مسگری ادامه داد: مدیران دستگاه‌های مختلف باید به جای ایجاد اختلاف، توان و ظرفیت خود را برای احیا و ساماندهی مجموعه‌های ارزشمند و تاریخی شهر به کار گیرند، چراکه این آثار بخشی از هویت قم به عنوان جهانشهر شیعه محسوب می‌شوند.



