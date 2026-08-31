توضیح وزارت علوم درباره انتشار ویدیویی از نشست کارزار دانشجویی

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در پی انتشار بخشهایی از ویدیوی نشست برگزارشده از سوی پلتفرم «کارزار» درباره طرح تغذیه دانشجویی، توضیحاتی را با هدف تنویر افکار عمومی و رفع ابهام برای مردم مؤمن و دغدغهمند انقلاب اسلامی منتشر کرد.
در متن این توضیحات، با استناد به آیات ۱۷ و ۱۸ سوره زمر آمده است:
«فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۚ أُولَٰئِکَ الَّذِینَ هَدَاهُمُ اللَّهُ ۖ وَأُولَٰئِکَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ»
روابط عمومی وزارت علوم در ادامه تأکید کرده است که رئیس سازمان امور دانشجویان و مشاور اقتصادی وزیر علوم، «مهمان» این نشست بودهاند و نه میزبان یا برگزارکننده آن.
بر اساس این توضیحات، نشست خارج از محیط دانشگاه برگزار شده و وزارت علوم در انتخاب حاضران، نحوه دعوت از آنان و نوع پوشش و شیوه حضور سایر شرکتکنندگان، مطلقاً نقشی نداشته و حتی از پیش نیز خبر و اطلاعی از این موارد نداشته است.
در بخش دیگری از این توضیحات آمده است که این نشست توسط روابط عمومی وزارت علوم مستندنگاری شده، اما برخلاف رویه همیشگی این نهاد، هیچ گزارشی از آن منتشر نشده است. روابط عمومی وزارت علوم، دلیل این عدم انتشار را اعتراض به همین رخداد عنوان کرده است.
همچنین در این متن تأکید شده که ویدیوی مورد بحث توسط صفحه «کارزار» منتشر شده و به گفته روابط عمومی وزارت علوم، بخشهایی از گفتوگوها و توضیحات مسئولان این وزارتخانه در آن بازتاب نیافته و تصویری ناقص و تحریفشده از جلسه ارائه شده است.
روابط عمومی وزارت علوم در ادامه با اشاره به حضور «دکتر حبیبا»، معاون دانشجویی این وزارتخانه، اعلام کرده است: «آقای دکتر حبیبا، معاون محترم دانشجویی که خود از جانبازان سرافراز هشت سال دفاع مقدس است، پس از گفتوگوی کوتاهی با دانشجویان و با عنایت به رفتار و پوشش هنجارشکنانه برخی از حاضران در جلسه، نشست را به عنوان اعتراض ترک کرد.»
در بخش دیگری از این توضیحات، درباره حضور مدیران وزارت علوم در چنین نشستهایی آمده است که این حضور با هدف شنیدن مستقیم دیدگاهها و نقد دانشجویان و پاسخ به مطالبهگری انجام میشود؛ چرا که مدیران وزارت علوم در این دوره آموزش عالی و بنا به فرموده رهبر شهید، خود را موظف به جهاد تبیین میدانند تا سرحد امکان مانع بروز شبهات شوند.
روابط عمومی وزارت علوم در پایان، ضمن تأکید بر اعتقاد تمامی مدیران وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به رعایت احکام شرع انور، لزوم پایبندی به فرهنگ اسلامی ـ ایرانی و ملاحظه مصالح نظام جمهوری اسلامی، این فرمان و تذکر مقام معظم رهبری، حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای، را یادآور شده است که: «از جمله مسائل اساسی کشور که همیشه باید در مرکز توجّه دولت و دولتیان و همهی مسئولین و اجزای حکومتی قرار داشته باشد، رعایت وحدت و مراقبت از انسجام اجتماعی است.»
بر اساس این توضیحات، روابط عمومی وزارت علوم اظهار داشته است: «از این رو انتظار میرود نقد و ارزیابی چنین نشستهایی نیز با توجه به واقعیتِ کامل ماجرا، و مبتنی بر روایت دقیق رویداد باشد؛ با پرهیز از نزاعهایی که به گفتوگو و انسجام اجتماعی آسیب میزند.»
در پایان این اطلاعیه نیز با استناد به آیه ۳۶ سوره اسراء آمده است:
«وَلَا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ کُلُّ أُولَٰئِکَ کَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا»
و در توضیح آن تأکید شده است: «و از چیزی که به آن علم نداری [بلکه برگرفته از شنیدهها، سادهنگریها، خیالات و اوهام است] پیروی مکن؛ زیرا گوش و چشم و دل [که ابزار علم و شناخت واقعیاند] مورد بازخواستاند.»
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