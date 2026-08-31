نبیه بری: حاصل ۷ دور مذاکره با دشمن اسرائیلی چه بوده است؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان، در چهل‌وهشتمین سالروز ناپدید شدن امام موسی صدر و همراهانش، با انتقاد شدید از اقدامات رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان گفت که این رژیم با تخریب روستاها، شهرک‌ها و شهرهای لبنان درصدد از بین بردن حافظه تاریخی این کشور است.

وی تاکید کرد: مردم جنوب لبنان هرگز جنگ‌طلب نبوده‌اند، بلکه از سال ۱۹۴۸ تا به امروز قربانی تجاوز اسرائیل بوده‌اند.

نبیه بری گفت: ما درباره گفتگوی مستقیم با دشمن اسرائیلی زیر آتش هشدار دادیم. هفت دور مذاکره انجام شده است؛ نتیجه چه بوده است؟ تنها مساحت اشغال شده بیشتر شده و ویرانی افزایش یافته و شمار شهدا بالا رفته است.

بری افزود: وطن متعلق به مقاومت‌کنندگان و خانواده‌هایی است که اسرائیل نام آنها را از دفاتر ثبت احوال پاک کرده است و در این زمینه جایی برای معامله وجود ندارد.

رئیس پارلمان لبنان افزود که هدف رژیم صهیونیستی نه حزب‌الله و نه جنبش امل، بلکه ایجاد فتنه در داخل لبنان است و این کشور با حفظ وحدت خود در نقطه مقابل نژادپرستی اسرائیل قرار دارد.

وی با تأکید بر شرایط حساس و خطرات موجود گفت: احدی حق ندارد تحت هیچ عنوانی درباره توافق‌ها تصمیم‌گیری کند.

بری همچنین صلح داخلی و ارتش لبنان را دو خط قرمز دانست.

او تاکید کرد که جنوب لبنان در حوزه مسئولیت دولت قرار دارد و بیروت تحت هیچ شرایطی با تبدیل این منطقه به منطقه حائل یا کمربند امنیتی موافقت نخواهد کرد.

بری درباره بازسازی جنوب لبنان نیز گفت: این مسئولیت بر عهده دولت است و جغرافیای جنوب را نمی‌توان به مناطق شمالی و جنوبی رودخانه تقسیم کرد.

به گفته وی، جنوب لبنان نباید به منطقه‌ای برای آزمایش طرح‌های مختلف تبدیل شود.

رئیس پارلمان لبنان همچنین بر پایبندی کشورش به توافق طائف تاکید و اعلام کرد که هرگونه طرح دیگری را رد می‌کند.

وی افزود که لبنان همچنان از تلاش‌ها برای پایان دادن به تنش‌ها و برقراری ثبات در منطقه خلیج فارس حمایت می‌کند.

بری در پایان، با اشاره به پرونده ناپدید شدن امام موسی صدر و همراهاش، تاکید کرد: ما عاملان جنایت ربودن امام صدر را نخواهیم بخشیم.