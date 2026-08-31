زنگانه: نقاط قوت و ضعف مدیریت شهری شفاف به مردم گفته شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین زنگانه عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: کاهش درآمدهای پایدار و نیمهپایدار شهرداری تأثیر قابل توجهی بر روند درآمدزایی و اجرای برنامههای مدیریت شهری داشته است و در این شرایط، همراهی رسانهها میتواند به شناسایی و رفع نقاط ضعف کمک کند.
وی با تأکید بر اینکه رسانهها و مدیریت شهری در مقابل یکدیگر نیستند، افزود: از خبرنگاران میخواهیم همانطور که وظیفه اطلاعرسانی را انجام میدهند، ضعفها و کاستیهای مدیریت شهری را نیز با رویکردی منصفانه و سازنده مطرح کنند؛ چراکه نقد صحیح و کارشناسی میتواند به بهبود عملکرد کمک کند.
نائبرئیس شورای اسلامی شهر علیآبادکتول با بیان اینکه توسعه و موفقیت اتفاقی به دست نمیآید، تصریح کرد: دستیابی به موفقیت نیازمند برنامهریزی، هدفگذاری، دانش، آگاهی و تلاش مستمر است و تحقق این اهداف نیز بدون همدلی و همکاری میان مجموعه مدیریت شهری و جامعه امکانپذیر نیست.
زنگانه ادامه داد: شورای اسلامی شهر به عنوان پارلمان شهری، شهردار و مجموعه کارکنان شهرداری خود را خدمتگزار مردم میدانند و در مسیر انجام وظایف، دست یاری به سوی رسانهها دراز میکنند.
وی خاطرنشان کرد: مردم حق دارند از عملکرد مدیریت شهری، نقاط قوت و همچنین ضعفها و مشکلات آگاه باشند و رسانهها میتوانند با انعکاس دقیق این مسائل، زمینه مشارکت بیشتر شهروندان و مسئولان در مسیر حل مشکلات را فراهم کنند.
نائبرئیس شورای اسلامی شهر علیآبادکتول در پایان گفت: باید با همدلی و همکاری و با اطلاعرسانی صحیح و منصفانه، دست در دست یکدیگر برای آبادانی و توسعه شهر تلاش کنیم.
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