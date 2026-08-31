به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از هیات فوتبال اصفهان، به اطلاع هواداران دو باشگاه استقلال و پرسپولیس می‌رساند، در راستای برگزاری هرچه منظم‌تر و شایسته‌تر دیدار دو تیم در شهر اصفهان، رعایت نکات و ضوابط زیر ضروری است:

ظرفیت در نظر گرفته‌شده برای حضور هواداران دو تیم در ورزشگاه، به صورت ۵۰ درصد برای هواداران استقلال و ۵۰ درصد برای هواداران پرسپولیس اختصاص یافته است.

فروش بلیت این دیدار از شامگاه دوشنبه و صرفاً از طریق سامانه رسمی بلیت‌فروشی به نشانی زیر آغاز خواهد شد:

https://ticket.sepahansc.com

تمامی هواداران برای ورود به ورزشگاه ملزم به تهیه بلیت هستند و تأکید می‌شود هیچ‌گونه فروش بلیت در محل ورزشگاه انجام نخواهد شد. از هواداران درخواست می‌شود پیش از عزیمت به ورزشگاه، نسبت به تهیه بلیت خود از طریق سامانه اعلام‌شده اقدام کنند.

همچنین از تمامی تماشاگران تقاضا می‌شود از همراه داشتن هرگونه اقلام و اشیای ممنوعه جداً خودداری کرده و در زمان ورود به ورزشگاه همکاری لازم را با عوامل اجرایی و انتظامی داشته باشند.

با توجه به تمهیدات ترافیکی پیش‌بینی‌شده برای روز مسابقه، هواداران محترم ضمن برنامه‌ریزی مناسب برای حضور به‌موقع در ورزشگاه، به محدودیت‌ها و اطلاعیه‌های ترافیکی پلیس راهور توجه ویژه داشته باشند.

ورودی ویژه بانوان از ضلع شرقی ورزشگاه، مسیر جاده دولت‌آباد در نظر گرفته شده است. از بانوان هوادار درخواست می‌شود صرفاً از مسیر تعیین‌شده برای ورود به ورزشگاه استفاده کنند.

در راستای رفاه هوادارانی که از سایر استان‌ها و شهرهای کشور به اصفهان سفر می‌کنند، با همکاری شهرداری اصفهان، از عصر روز سه‌شنبه مجموعه باغ فدک، واقع در محدوده فلکه تاکسیرانی آماده پذیرایی و میزبانی از هواداران عزیز خواهد بود.

از هواداران فهیم استقلال و پرسپولیس انتظار می‌رود با رعایت قوانین، حفظ نظم و احترام متقابل، زمینه برگزاری دیداری شایسته و خاطره‌انگیز را در شهر اصفهان فراهم کنند.