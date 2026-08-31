رونمایی از کاشی کاری های ایوان امامزاده حسین(ع) شهرستان زاوه

به گزارش خبرنگار مهر، عصر دوشنبه در جریان تور خبری اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی، از کاشیکاری های ایوان امامزاده حسین(ع) زاوه که با هزینه ۵۰ میلیارد ریال توسط خیر محمدحسن خورشیدسوار از روستای مرغزار ساخته شده بود رونمایی شد.

نوائیان، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه تربت حیدریه در این مراسم اظهار کرد: بقعه متبرکه امامزاده حسین(ع) در شهرستان دومین امامزاده از نظر تعداد زائرپذیری بود که متاسفانه با جاده سازی که در ابتدای مسیر بقعه انجام شد، راه ورود و خروج گذاشته در نظر گرفته نشد و همین موضوع باعث کاهش تعداد زائران شد.

وی گفت: از مسئولین شهرستان بارها درخواست کردیم که چاره ای برای این موضوع بیندیشند ولی تاکنون نتیجه بخش نبوده است و این موضوع در حالی است که هزینه های فرهنگی، عمرانی و خدماتی بقاع توسط زائرین تامین می شود.