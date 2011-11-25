اعضای شورای شهر کرمانشاه بیشتر از این فرصت سوزی نکنند

غلامرضا باقری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: رد صلاحیت آرش رضایی از سوی وزارت کشور چند روز پیش کتبا از طریق فرمانداری کرمانشاه به ما اعلام شده است.

عضو شورای اسلامی شهر کرمانشاه تاکید کرد: اعضای شورای شهر کرمانشاه باید خیلی پیشتر از اینها به فکر گزینه بعدی بودند و بیشتر از این فرصت سوزی کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی شهر کرمانشاه افزود:‌ البته در این مدت که کرمانشاه از داشتن شهردار محروم بوده است، کارها با مدیریت سرپرست موقت شهرداری کرمانشاه در مسیر عادی خود در حال حرکت است و از این حیث نگرانی نداریم.

باقری تصریح کرد: اعضای شورای شهر کرمانشاه باید با بررسی های دقیق و کارشناسانه نسبت به انتخاب و معرفی گزینه ای مناسب برای شهرداری کرمانشاه به وزارت کشور اقدام کنند تا بیشتر از این زمان را از دست ندهیم.

این عضو شورا شهر کرمانشاه با اشاره به اینکه در جلسه دیشب این شورا، نامه رد صلاحیت آرش رضایی کتبا اعلام و برای حاضرین قرائت شد، گفت:‌ خود آرش رضایی هم کتبا از شورای شهر کرمانشاه بابت معرفی وی به عنوان شهردار پیشنهادی تشکر کرد و کناره گیری خود را از این موضوع را علنا اعلام کرد.

باقری در پایان تاکید کرد: در هفته آینده جلسات متعددی برای انتخاب گزینه مناسبی برای شهرداری کرمانشاه خواهیم داشت که از این حیث امیدواریم که طلسم این موضوع به زودی شکسته شود.

