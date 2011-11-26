سامانه خدمات الکترونیکی دانشجویان پیام نور مرکز تبریز راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام حاج علیلو، رئیس دانشگاه پیام نور مرکز تبریز اعلام کرد در راستای ارتقای اجرای طرح تکریم ارباب رجوع و خدمت رسانی بهتر به دانشجویان این مرکز سامانه خدمات الکترونیکی با تلاش و همکاری واحد فناوری اطلاعات و امور اداری راه اندازی شد.
وی تصریح کرد: در این سامانه خدمات مختلف از جمله استفاده دانشجویان از اینترنت بی سیم، رزرو غذا از طریق sms،رزرو اینترنتی غذا، شارژ آنلاین کارت غذا و صدور گواهی اشتغال به تحصیل و ... جهت رفاه حال دانشجویان پیش بینی شده است.
حاج علیلو با بیان اینکه دانشگاه پیام نور مرکز تبریز جزو مراکز دانشگاهی بزرگ پیام نور کشور هستند، گفت: با برنامه ریزی های صورت گرفته درصدد تکمیل کردن سامانه خدمات الکترونیکی برای دانشجویان مرکز تبریز هستیم و در آینده ای نزدیک شاهد انجام کلیه امورات دانشجویان از طریق این سامانه خواهیم بود.
گفتنی است، برخی از خدمات ارائه شده در این سامانه برای اولین بار در سطح دانشگاههای کشور و استان اجرا می شود.
برگزاری کلاس آموزشی اتوماسیون اداری در پیام نور آذربایجان شرقی
کلاس آموزشی اتوماسیون اداری با حضور مسئولان و مدیران مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی در سالن کنفرانس ساختمان شماره یک برگزار شد.
کارگاه آموزشی اتوماسیون اداری برای مسئولان دبیرخانه و انفورماتیک مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی و نیروهای ستاد استان برگزار شد.
در این کارگاه آموزشی عبدی مسئول انفورماتیک دانشگاه پیام نور استان ضمن آموزش قسمت های مختلف نرم افزار اتوماسیون اداری به اشکالات و سوالات حاضران در رابطه با نرم افزار پاسخ داد.
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