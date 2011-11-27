به گزارش خبرنگار مهر،‌ فاز نخست این کارخانه که با 2000 میلیارد ریال سرمایه گذاری ایجاد شده قادر است پس از بهره برداری نهایی سالانه 200 هزار و هر ساعت 25 دستگاه خودرو تولید و به بازار مصرف عرضه کند.

این واحد صنعتی که از مصوبات سفرهای استانی هیئت دولت در آذربایجان شرقی بوده، ‌در زمینی به وسعت 450هزار مترمربع تاسیس شده و به شکل مستقیم برای دو هزار و 500 نفر فرصت شغلی جدید ایجاد کرده است.

مطابق اعلام مسئولان ایران خودرو آذربایجان علاوه بر خودروهای پژو 206 و 207 مقرر شده خط تولید شش نوع خودروی دیگر از جمله خودرو سواری رانا با اولویت نخست،‌ نیز راه اندازی شود.

از نکات جالب توجه این مراسم سوار شدن و رانندگی استاندار آذربایجان شرقی با نخستین خودروی تولیدی پژو 206 صندوقدار این مجموعه و رونمایی رسمی از محصولات ایران خودرو آذربایجان بود.

مدیرعامل ایران خودرو آذربایجان در این مراسم قول داد دو خودروی پژو 206 صندوقدار تولیدی این شرکت را به سپاه عاشورا اهدا کند.

گفته می شود برنامه افتتاح رسمی این واحد عظیم خودروسازی به زودی با حضور رئیس جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد.

همچنین با حضور استاندار آذربایجان شرقی یک واحد تولیدی فولاد در شهرک صنعتی سلیمی آذرشهر به بهره برداری رسید.

برای افتتاح این واحد تولیدی که قادر است سالانه 360 هزار تن انواع محصولات فولادی تولید کند،‌800 میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است.

حلقه های صنعت خودروسازی آذربایجان باید در منطقه تکمیل شود

استاندار آذربایجان شرقی گفت: با توجه به فعالیت دیرینه قطعه سازان خودرو در آذربایجان شرقی و سرآمدی این استان در تولید قطعات خودرو،‌ باید حلقه های صنعت خودروسازی آذربایجان در خود منطقه تکمیل شود.

احمد علیرضا بیگی شامگاه شنبه در آیین آغاز بکار آزمایشی خط تولید پژو 206 و 207 در تبریز اظهار داشت: در وضعیت فعلی و با اهتمام دولت شرایط مناسبی جهت استفاده حداکثری از ظرفیت های تولیدی واحدهای قطعه سازی آذربایجان شرقی مهیا شده است.

وی ادامه داد: در این مورد توسعه صنعت خودروسازی آذربایجان شرقی گامی بزرگ برای توانمندسازی واحدهای قطعه ساز این استان و سودآور نمودن تولیدات این واحدها ارزیابی می شود.

وی اهتمام مدیریت ارشد آذربایجان شرقی و اعضالی مجمع نمایندگان این استان برای پیشتازی آذربایجان شرقی در عرصه صنعت و تولید در سطوح ملی را یادآور شد و افزود: سعی بر آن است که با اولویت دهی به شاخصه های فنی و کیفی تولیدات، زمینه مهمی برای حضور مقتدرانه آذربایجان شرقی در صنعت ملی خودرو فراهم شود.

استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر ضرورت تداوم بر تسریع و اجرای پروژه های کلان صنعتی و تولیدی استان یادآور شد: تحقق پروژه های بزرگی مانند خودروسازی آذربایجان باید مقدمه ای بر ایجاد صنایع مادرتخصصی در حوزه تولید و اشتغال استان باشد.

بیگی بر ضرورت استفاده از نیروی انسانی منطقه در شغل های ایجاد شده ایران خودرو اذربایجان،‌ تصریح کرد: ضرورت تغییر کاربری زمین های زراعی منطقه به دنبال خشک شدن دریاچه ارومیه و تهدیدات اقلیمی،‌ توسعه واحدهای صنعتی در این اراضی ضرورت دارد.

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گفتنی است پس از راه اندازی کارخانه ایران خودرو تبریز،‌ آذربایجان شرقی تنها اقدام به تولید وانت پیکان کرده و شایعاتی در خصوص عدم تمایل مسئولان ایران خودرو به واگذاری خط تولید خودروهای مدل بالا به این منطقه گوش می رسید.

با اینحال مسئولان ارشد آذربایجان شرقی و به ویژه نمایندگان مجلس به شدت پیگیر راه اندازی خطوط تولید خودروهای مدل بالا در تبریز بودند که بدین ترتیب، ‌به نظر می رسد این امر محقق شده است.