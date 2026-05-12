شکاف هزینه واقعی با سرانه ۲۱۰ هزار تومانی نگهداری معتادان

سلمان حسینی، رئیس مرکز فوریت‌های اجتماعی در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعیت مراکز ماده ۱۶ و چالش‌های نگهداری معتادان متجاهر پرداخت و گفت: سرانه‌ای که برای نگهداری هر معتاد در مراکز ماده ۱۶ در نظر گرفته شده، حدود ۲۱۰ هزار تومان در روز است. طبیعتاً با توجه به افزایش هزینه‌های خدماتی، درمانی و تغذیه، این رقم کافی نیست و مراکز با چالش‌هایی روبه‌رو هستند. این سرانه باید متناسب با شرایط نگهداری بازنگری شود.

وی افزود: با این حال تلاش شده با مدیریت منابع، بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های مختلف و استفاده از کمک‌های حمایتی، خدمات لازم شامل تغذیه، درمان، مراقبت‌های بهداشتی و برنامه‌های بازتوانی برای افراد تحت پوشش فراهم شود.

هزینه نگهداری فقط به تغذیه محدود نمی‌شود

حسینی با اشاره به جزئیات هزینه‌های نگهداری در این مراکز اذعان کرد: هزینه نگهداری هر فرد صرفاً به تغذیه محدود نمی‌شود، بلکه مجموعه‌ای از خدمات را از جمله اسکان، سه وعده غذایی، خدمات بهداشتی و درمانی، دارو، غربالگری پزشکی و روانشناسی، خدمات مددکاری، برنامه‌های بازپروری، آموزش مهارت‌های زندگی و همچنین هزینه‌های نیروی انسانی و امنیت مرکز، دربر می‌گیرد.

وی تأکید کرد: مجموع این هزینه‌ها نشان می‌دهد که هزینه واقعی نگهداری هر فرد به‌مراتب بیشتر از سرانه مصوب فعلی است.

بسیاری از معتادان متجاهر از خانواده فاصله گرفته‌اند

رئیس مرکز فوریت‌های اجتماعی درباره وضعیت خانوادگی معتادان متجاهر نیز متذکر شد: بررسی‌های انجام‌شده در مراکز نگهداری نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از معتادان متجاهر یا ارتباط مؤثری با خانواده ندارند یا عملاً از سوی خانواده طرد شده‌اند. در بسیاری از موارد نیز خانواده‌ها توان یا امکان پذیرش مجدد فرد را ندارند.

وی افزود: به همین دلیل در سیاست‌های بازتوانی، علاوه بر درمان اعتیاد، موضوع بازپیوند فرد با خانواده و جامعه نیز به‌طور جدی مورد توجه قرار دارد.»

خروج از مرکز با ارزیابی تخصصی و نظر مقام قضایی انجام می‌شود.

حسینی درباره زمان خروج افراد از مراکز ماده ۱۶ نیز اظهار داشت: مطابق قانون مبارزه با مواد مخدر، معتادان متجاهر پس از ساماندهی و با حکم مقام قضایی به مراکز ماده ۱۶ منتقل می‌شوند و دوره نگهداری آن‌ها معمولاً تا چند ماه ادامه دارد.

وی ادامه داد: خروج فرد از مرکز منوط به طی شدن دوره درمان، ارزیابی تیم تخصصی و در نهایت تصمیم مقام قضایی است. البته در برخی موارد اگر فرد به شرایط پایدار برسد یا خانواده پذیرش او را بر عهده بگیرند، امکان ترخیص زودتر فراهم می‌شود.

برای شرایط بحران، برنامه‌های ایمنی و پشتیبانی پیش‌بینی شده است

رئیس مرکز فوریت‌های اجتماعی با اشاره به نحوه مدیریت مراکز در شرایط جنگ یا بحران توضیح داد: در شرایط بحرانی، مدیریت مراکز ماده ۱۶ بر اساس دستورالعمل‌های مدیریت بحران انجام می‌شود. این مراکز به دلیل ماهیت خاص جمعیت تحت پوشش، نیازمند برنامه‌های ایمنی و پشتیبانی ویژه هستند و در این زمینه هماهنگی‌هایی با دستگاه‌های امدادی، درمانی انجام می‌شود.

وی افزود: در چنین شرایطی تلاش می‌شود خدمات اصلی مراکز از جمله اسکان، تغذیه، درمان و مراقبت‌های بهداشتی بدون وقفه ادامه پیدا کند. همچنین در صورت لزوم، برنامه‌هایی برای جابه‌جایی ایمن، افزایش سطح نظارت و تأمین اقلام ضروری پیش‌بینی می‌شود تا از بروز مشکلات انسانی و بهداشتی جلوگیری شود.

جداسازی هزینه غربالگری به ارتقای کیفیت خدمات کمک می‌کند

حسینی درباره جداسازی هزینه غربالگری از سرانه نگهداری تاکید کرد: جدا شدن هزینه غربالگری از سرانه نگهداری اقدامی مؤثر در جهت ارتقای کیفیت خدمات تشخیصی است. با این اقدام، امکان انجام دقیق‌تر ارزیابی‌های پزشکی، روانشناختی و اجتماعی در ابتدای پذیرش فراهم می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: غربالگری دقیق کمک می‌کند وضعیت جسمی و روانی افراد بهتر شناسایی شود و برنامه درمان و بازتوانی متناسب با شرایط هر فرد طراحی و اجرا شود.