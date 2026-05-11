انشعاب سرقت از خطوط لوله نفت در باوی بسته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسن شیخی سعید اظهار داشت: در پی کسب خبر مبنی بر سرقت از انشعابات اصلی خط لوله نفت خام در این شهرستان، موضوع به‌ صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران انتظامی کلانتری ۱۱ باوی پس از هماهنگی قضائی در یک عملیات منسجم و هماهنگ محل اصلی انشعاب لوله قاچاق را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان باوی با اشاره به شناسایی متهم و تلاش برای دستگیری تصریح کرد: مبارزه با قاچاقچیان سوخت به جد در دستور کار پلیس قرار دارد و با خاطیان برخورد قاطعانه قانونی صورت می پذیرد.