بعثت دگرباره؛ خرده روایت های جنگ رمضان در سیستان و بلوچستان

امیر عسکری، در گفتوگو با خبرنگار مهر از تولید مجموعهای کوتاه با محوریت جنگ رمضان خبر داد و گفت: این مجموعه شامل خردهروایتهایی با کمتر از ۵ دقیقه است که تصویری واقعی از وفاداری مردم سیستان و بلوچستان به انقلاب و نظام ارائه میدهد.
کارگردان مجموعه مستند داستانی «بعثت دگرباره» هدف اصلی از ساخت این مستند را تغییر نگاه نادرست تاریخی نسبت به مردم این منطقه دانست و افزود: میخواهیم دیدگاه اشتباهی که سالها در اذهان عمومی شکل گرفته را بشکنیم و حقیقت حضور مردم سیستان و بلوچستان را پای کار انقلاب نشان دهیم.
وی درباره نام مجموعه توضیح داد: این نام برگرفته از سخن رهبر شهید انقلاب (آیتالله خامنهای) که فرمودند «مردم مبعوث میشوند» و همچنین برگرفته از یکی از آثار شهید آوینی انتخاب شده است.
به گفته عسکری، تاکنون ۶ قسمت از این خردهروایتها آماده پخش شده و هر قسمت به یک موضوع اختصاص دارد. وی برنامه تولید این مجموعه را حداقل در دو فصل اعلام کرد و افزود: هر فصل شامل ۱۰ قسمت خواهد بود.
کارگردان «بعثت دگرباره» تأکید کرد: فصلی ویژه نیز به شهدای سیستان و بلوچستان در جنگ رمضان اختصاص داده میشود. وی در پایان خاطرنشان کرد: این خردهروایتها از سراسر سیستان و بلوچستان، از شمال استان تا جنوب بلوچستان، جمعآوری شده است.
